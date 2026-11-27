Porsche ka hyrë në fazën e fundit të përgatitjeve për gjeneratën e re të 718 Boxster, e cila do të jetë tërësisht elektrike. Premiera ndërkombëtare e modelit pritet të zhvillohet gjatë tremujorit të parë të vitit 2027.
Prototipat e automjetit kanë kaluar afërsisht katër milionë kilometra testime në më shumë se 20 shtete, me prova të zhvilluara në kushte të ndryshme atmosferike dhe në terrene sfiduese.
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Ekspertët e Porsche kanë testuar makinën në temperatura nga minus 30 gradë Celsius në Suedi deri në 51 gradë Celsius në Luginën e Vdekjes, në Shtetet e Bashkuara. Në qendra të mëdha urbane si Las Vegasi, Los Anxhelosi dhe Shangai janë vënë në provë edhe sistemet e drejtimit, të asistencës dhe të karikimit.
Teknologjia kryesore e modelit të ri do të jetë arkitektura elektrike “E-Core”. Falë saj, bateria do të vendoset pas ulëseve, në pozicionin ku zakonisht ndodhet motori me djegie të brendshme.
Zgjidhja teknike është projektuar për të ruajtur sjelljen sportive të Boxsterit. Ajo siguron një qendër të ulët graviteti dhe shpërndarje të peshës në masën 40:60 mes boshtit të përparmë dhe atij të pasëm.
Varianti më performues do të arrijë shpejtësinë 100 kilometra në orë nga vendi për më pak se tri sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale do të jetë mbi 250 kilometra në orë. Në të gjitha versionet, fuqia do të dërgohet te rrotat e pasme.
718 Boxster elektrik do të përdorë gjithashtu sistemin “E-Shift”, i cili imiton punën e kambios automatike PDK me shtatë shpejtësi. Përmes levave të vendosura në timon, drejtuesi do të mund të zgjedhë mes mënyrës automatike dhe asaj manuale.
Për të ruajtur një element të përvojës klasike të Porsche, teknologjia do të gjenerojë edhe tingullin karakteristik të motorit boxer me gjashtë cilindra.
Sipas Porsche, zhvillimi i automjetit tashmë ndodhet në etapat përmbyllëse. Prodhimi i tij do të kryhet në fabrikën e kompanisë në Shtutgart-Zuffenhausen, Gjermani.
Përmes këtij modeli, Porsche synon të tregojë se elektrifikimi mund të bashkëjetojë me performancën dhe karakterin sportiv të një veture dypersonëshe.