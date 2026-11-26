Gjenerata e tretë e teknologjisë hibride e-POWER të Nissan është nderuar me çmimin prestigjioz “2027 RJC Technology of the Year” në Japoni. Ky vlerësim vjen nga Shoqata Japoneze e Hulumtuesve dhe Gazetarëve të Automobilizmit (RJC), në kuadër të edicionit të 36-të të RJC Car of the Year.
Sistemi ofron përvojë të plotë të vozitjes elektrike pa pasur nevojë për karikim të jashtëm, ndërsa konsumi i karburantit mbetet dukshëm më i ulët se ai i modeleve hibride konvencionale. Kjo veçori po e bën e-POWER gjithnjë e më të kërkuar në tregun evropian.
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Gjatë periudhës janar-tetor 2026, versionet e-POWER përbënin rreth 40% të shitjeve totale të modeleve Qashqai dhe X-Trail në Evropë. Kjo shifër tregon qartë se konsumatorët evropianë po e vlerësojnë këtë zgjidhje hibride si një alternativë praktike dhe efikase.
Teknologjia e-POWER kombinon butësinë dhe reagimin e menjëhershëm të një motori elektrik me lehtësinë e furnizimit me benzinë. Në thelb, ajo u jep shoferëve ndjesinë e një automjeti tërësisht elektrik, por pa shqetësimin e gjetjes së një prize karikimi.
Gjenerata më e re e këtij sistemi ruan karakteristikat e njohura të vozitjes elektrike, por me një konsum karburanti edhe më të reduktuar. Për shembull, pronarët e Nissan Qashqai e-POWER mund të kursejnë rreth 385 euro në vit krahasuar me versionin Mild Hybrid.
David Moss, zëvendëspresident i lartë për hulumtim dhe zhvillim në rajonin AMIEO, e cilësoi këtë çmim si një konfirmim të vlerës së teknologjisë unike hibride të Nissan. Ai theksoi se përfitimet reale për konsumatorët janë edhe më të rëndësishme: një përvojë vozitjeje e ngjashme me atë të një veture elektrike, konsum më i ulët karburanti dhe kursime të konsiderueshme në shpenzimet e përditshme. Sipas tij, popullariteti në rritje i e-POWER tregon se drejtuesit evropianë e vlerësojnë teknologjinë që e bën mobilitetin e elektrifikuar të këndshëm dhe të arritshëm.
Që nga debutimi i saj në tregun evropian në vitin 2022, e-POWER ka shitur më shumë se 330,000 njësi. Kjo teknologji u ofron shoferëve që ende hezitojnë të kalojnë në një automjet plotësisht elektrik një alternativë tërheqëse, me ndjesi të ngjashme drejtimi por pa kufizimet e karikimit.
Vetëm në dhjetë muajt e parë të vitit 2026, versionet e-POWER të Qashqai dhe X-Trail përbënin rreth 40% të shitjeve të tyre totale në Evropë. Ky rezultat dëshmon se blerësit po i njohin gjithnjë e më shumë avantazhet e kësaj teknologjie, duke përfshirë përshpejtimin e njëtrajtshëm, reagimin e shpejtë dhe konsumin e reduktuar të karburantit.
Gjenerata më e re e sistemit e-POWER e çon më tej konceptin hibrid të Nissan, duke ofruar efikasitet më të lartë dhe funksionim më të qetë, pa sakrifikuar ndjesinë e drejtimit elektrik. Modeli më i ri Qashqai me këtë teknologji konsumon vetëm 4.3 litra karburant për 100 kilometra në ciklin e kombinuar WLTP, ndërsa versioni Mild Hybrid konsumon 6.2 litra për të njëjtën distancë.
Kjo diferencë përkthehet në rreth 31% më pak konsum karburanti dhe mundësi kursimi prej afërsisht 385 euro në vit. Llogaritja bazohet në një mesatare vjetore prej 10,800 kilometrash për automjet në Bashkimin Evropian dhe në çmimin mesatar të benzinës prej 1.88 euro për litër.
Për shoferët evropianë që përballen me rritjen e kostos së jetesës, konsumi më i ulët i karburantit nënkupton kursime konkrete në buxhetin familjar, pa kompromentuar komoditetin apo performancën e automjetit.
Ndryshe nga sistemet hibride tradicionale, në teknologjinë e-POWER rrotat vihen në lëvizje vetëm nga motori elektrik. Motori me benzinë shërben ekskluzivisht për të prodhuar energjinë elektrike të nevojshme për funksionimin e motorit elektrik. Kjo arkitekturë siguron përshpejtim të qetë, reagim të menjëhershëm dhe një ambient të heshtur në kabinë, tipike për automjetet elektrike, por pa kërkuar karikim nga priza.
Mbi këtë bazë është zhvilluar gjenerata e tretë e sistemit, e cila përdor një strukturë të re modulare 5-në-1. Ky sistem bashkon komponentët kryesorë të lëvizjes në një njësi të vetme, më të lehtë dhe më kompakte, duke përmirësuar efikasitetin, qetësinë e funksionimit dhe performancën e përgjithshme gjatë vozitjes.
Shoqata Japoneze e Hulumtuesve dhe Gazetarëve të Automobilizmit vlerësoi veçanërisht përmirësimet në efikasitetin e motorit me benzinë dhe të sistemit elektrik të lëvizjes, të cilat ishin vendimtare për dhënien e këtij çmimi.
Qasja e Nissan ndaj elektrifikimit bazohet në lirinë e zgjedhjes, duke kombinuar gamën e automjeteve 100% elektrike me teknologji të avancuara hibride si e-POWER. Kjo u jep konsumatorëve një spektër të gjerë zgjidhjesh më efikase dhe më të leverdishme financiarisht.
Strategjia mbështetet në më shumë se 15 vjet përvojë në prodhimin masiv të automjeteve elektrike, e përforcuar nga gama globale e modeleve, fabrikat evropiane dhe partneritetet strategjike. Nissan synon të ofrojë modelet e duhura për çdo treg në kohën e duhur, duke e bërë mobilitetin e elektrifikuar më të qasshëm dhe më tërheqës për të gjithë.
Përllogaritja e kursimeve bazohet në konsumin prej 4.3 l/100 km për Nissan Qashqai e-POWER krahasuar me 6.2 l/100 km për Qashqai Mild Hybrid, sipas ciklit të kombinuar WLTP. Mesatarja vjetore prej 10,800 kilometrash në BE është marrë nga të dhënat e projektit ODYSSEE-MURE, publikuar në nëntor 2025, ndërsa çmimi mesatar i benzinës prej 1.88 euro për litër vjen nga Buletini Javor i Naftës i Komisionit Evropian, nëntor 2026.
Sipas këtyre të dhënave, Qashqai e-POWER mund të konsumojë rreth 205 litra benzinë më pak në vit, duke krijuar kursime potenciale prej 385 eurosh. Kursimet reale varen nga kushtet e vozitjes, distanca e përshkuar dhe çmimet aktuale të karburantit.
Nissan udhëhiqet nga vizioni afatgjatë “Mobilitet inteligjent për jetën e përditshme”, duke integruar teknologji të avancuara për ta bërë lëvizjen më të sigurt, më inteligjente dhe më të qasshme. Me fokus te konsumatori dhe inovacioni, kompania po transformon mënyrën se si njerëzit lëvizin, duke krijuar përvoja më të ndërlidhura dhe intuitive.
Rajoni AMIEO luan një rol kyç në realizimin e këtij vizioni, duke zgjeruar qasjen në mobilitetin e elektrifikuar, prezantuar teknologji inovative dhe ndërtuar partneritete strategjike që sjellin vlerë për konsumatorët në të gjitha tregjet e këtij rajoni të gjerë dhe të larmishëm.