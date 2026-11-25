Pronarët e automjeteve Audi do të kenë mundësi të menaxhojnë një pjesë të angazhimeve të tyre profesionale nga makina, duke përdorur komandat zanore dhe pa ndërhyrë manualisht në sistem.
Prodhuesi gjerman ka bashkëpunuar me Cerence AI dhe Microsoft për të integruar Outlook dhe Teams në sistemin multimedial të automjeteve përmes aplikacionit të ri “Connected Work”.
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Falë kësaj zgjidhjeje, drejtuesit mund të hartojnë e-mail, të dëgjojnë mesazhe nga bisedat, të planifikojnë takime dhe të marrin pjesë në telefonata nëpërmjet Teams, ndërsa duart i mbajnë në timon. Funksionet aktivizohen vetëm përmes zërit.
Aplikacioni synon veçanërisht përdoruesit e biznesit, të cilët kalojnë shumë kohë në lëvizje. Qëllimi është ruajtja e produktivitetit pa cenuar sigurinë gjatë drejtimit.
Sipas Cerence AI, Audi është prodhuesi i parë që ka krijuar së bashku me kompaninë dhe Microsoft-in sistemin “Mobile Work Agent”. Ai përdor modele të mëdha gjuhësore (LLM) dhe platformën Microsoft Foundry.
Asistenti është i lidhur me Intune, Entra dhe Purview të Microsoft-it, sisteme që përdoren për autentifikimin, administrimin e pajisjeve dhe zbatimin e politikave të sigurisë për klientët e biznesit.
Përpara nisjes, drejtuesi mund të marrë përmes zërit një pasqyrë të ditës së punës, duke dëgjuar oraret e kalendarit dhe mesazhet që nuk janë lexuar.
Audi dhe Cerence AI deklarojnë se qasja në paketën Microsoft 365 është projektuar me standarde sigurie që synojnë të përmbushin kërkesat e rrepta të departamenteve të teknologjisë së informacionit në kompani. Sistemet Intune, Entra dhe Purview mbështesin mbrojtjen e të dhënave dhe enkriptimin.
Zgjidhja do të jetë e disponueshme për modelet Audi A5, Q5, A6, A6 E-Tron, Q6 E-Tron, Q7 dhe Q9, të vitit model 2026 e më të reja.
Lansimi fillestar do të bëhet në 28 shtete evropiane, mes tyre Gjermania, Franca, Italia, Spanja, Holanda, Mbretëria e Bashkuar, Islanda, Lihtenshtajni dhe Mali i Zi. Në njoftimin e kompanisë nuk përmenden Shtetet e Bashkuara.
Në fillim do të ofrohen vetëm gjermanishtja dhe anglishtja. Më vonë, Audi synon të shtojë danishten, frëngjishten, italishten, holandishten, polonishten dhe spanjishten.
Përdoruesit do ta kenë aplikacionin pjesë të paketës “MMI experience pro” ose do të mund ta blejnë veçmas nëpërmjet Audi Function Store, përpara instalimit nga Audi Application Store.