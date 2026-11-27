Amazon Web Services ka përditësuar shërbimin Device Farm me telefona virtualë iPhone dhe Android, të cilët zhvilluesit mund t’i përdorin për të testuar aplikacionet. Përmes pajisjeve të emuluara, kompanitë nuk janë më të detyruara të blejnë apo të mirëmbajnë një numër të madh telefonash realë.
Device Farm u shërben bizneseve dhe programuesve që duhet të verifikojnë funksionimin e aplikacioneve në modele të ndryshme pajisjesh dhe versione të ndryshme të sistemeve operative. Deri tani, AWS e ofronte këtë proces përmes telefonave realë të vendosur në cloud, ndërsa tani platforma përfshin edhe modele të simuluara.
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Amazon deklaron se modelet më të reja virtuale mund të bëhen aktive brenda pak sekondash. Për pajisjet e tjera, procesi mund të zgjasë rreth një minutë, çka e bën më të shpejtë kontrollin e aplikacioneve gjatë fazave kur kodi ndryshohet shpesh.
Oferta fillestare përfshin një iPhone 16 virtual, Google Pixel 10 dhe një tablet Pixel. Megjithatë, zgjedhja mbetet e kufizuar, pasi nuk përfshin një numër të madh modelesh Samsung dhe as pajisje me ekrane të palosshme.
Pavarësisht përfitimeve, telefonat virtualë nuk mund ta zëvendësojnë tërësisht testimin në pajisje reale. Ata janë veçanërisht të dobishëm për kontrollet e shpejta, ndërsa pajisjet fizike vazhdojnë të jenë të nevojshme për verifikimin e kamerave, sensorëve, jetëgjatësisë së baterisë dhe sjelljes së vërtetë të telefonit.
Ky ndryshim pritet t’u mundësojë kompanive të teknologjisë të shkurtojnë shpenzimet dhe të reduktojnë kohën e nevojshme për përgatitjen dhe lançimin e aplikacioneve të reja.