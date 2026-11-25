Porsche ka prezantuar gjeneratën e dytë të kamerës së saj për vetura, e cila përveç rrugës mund të regjistrojë tashmë edhe pjesën e brendshme të kabinës. Dashcam Gen. 2 mund të porositet nëpërmjet platformës Porsche Vehicle Accessories Finder ose në qendrat zyrtare të markës.
Pajisja e re zëvendëson versionin pararendës dhe përdor një konfigurim me disa kamera. Sistemi regjistron vetvetiu gjatë lëvizjes dhe kur automjeti është i parkuar, ndërsa aktivizimi bëhet përmes sensorit G dhe radarëve. Kështu, shoferi nuk ka nevojë ta ndezë manualisht kamerën apo të kërkojë në një numër të madh regjistrimesh.
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Dashcam Gen. 2 ofrohet për disa modele të Porsche-s. Georg Kuhn, drejtor i zhvillimit të produkteve të aksesorëve në kompani, e përshkroi atë si një kombinim të integrimit diskret dhe teknologjisë inteligjente të regjistrimit. Sipas tij, aksesori është përshtatur me automjetet Porsche si në funksion, ashtu edhe në pamje.
Kamera kryesore vendoset në qendër, poshtë pasqyrës së brendshme, pa i kufizuar shoferit pamjen. Ajo ofron regjistrim QHD me HDR, ndërsa filtri polarizues i integruar ndihmon në uljen e reflektimeve në xhama. Kjo synon të ruajë qartësinë e videos gjatë natës dhe në situatat kur dielli ndodhet drejtpërdrejt përballë xhamit të përparmë.
Për herë të parë, sistemi i kamerave të Porsche-s përfshin edhe një kamerë të dedikuar për kabinën. Ajo filmon në rezolucion 1,440 x 1,440 pikselë, me shpejtësi 30 kuadro në sekondë dhe me kënd pamjeje prej 210 gradësh. Falë kësaj hapësire shikimi, pothuajse e gjithë kabina mund të përfshihet në një regjistrim të vetëm, si në drejtimin horizontal, ashtu edhe në atë vertikal.
Funksioni i regjistrimit gjatë parkimit nis afërsisht një minutë pas fikjes së motorit. Në rast se automjeti goditet ose radarët dallojnë lëvizje pranë tij, pajisja ruan automatikisht një video 20-sekondëshe. Bashkë me pamjet regjistrohen edhe të dhënat GPS, të cilat tregojnë vendndodhjen e veturës në çastin e aktivizimit.
Videot ruhen në kartën microSD me kapacitet 64 GB, të përfshirë në paketim. Për ata që kërkojnë më shumë hapësirë, kapaciteti mund të rritet deri në 512 GB, përpara se regjistrimet më të vjetra të zëvendësohen automatikisht.
Përdoruesi i administron videot dhe parametrat e sistemit nga aplikacioni My Porsche. Aplikacioni mundëson edhe shikimin e regjistrimeve të shënuara si ngjarje të rëndësishme, pa pasur nevojë që pronari të kontrollojë manualisht të gjitha pamjet.
Dashcam Gen. 2 është e përshtatshme për modelet 718, 911, Taycan, Panamera, Macan dhe Cayenne. Lista përfshin gjithashtu Macan Electric të vitit të modelit 2024 dhe Cayenne Electric të vitit të modelit 2026. Për instalim, automjeti duhet të ketë paraprakisht opsionin e përgatitjes për kamerë me kodin QK3.
Konfigurimi i kamerave ndryshon sipas llojit të karrocerisë. Versionet Cabriolet dhe Targa mund të pajisen vetëm me kamerën e përparme. Në modelet e tjera mund të vendosen kamera përpara dhe prapa, së bashku me kamerën e kabinës, në varësi të pajisjeve të automjetit.
Një kufizim vlen për veturat që përdorin sistemin e asistencës së vozitjes Mobileye Level 2++. Sipas platformës Ask Porsche, Dashcam Gen. 2 aktualisht nuk është funksionale me këto automjete, ndaj pronarët duhet të verifikojnë përputhshmërinë përpara se të bëjnë porosinë.
Montimi i pajisjes nuk lejohet të kryhet nga pronari. Instalimi duhet të realizohet në një qendër zyrtare Porsche, me komponentë origjinalë dhe duke ndjekur udhëzimet e prodhuesit.
Në këtë aspekt, Dashcam Gen. 2 ndryshon nga shumica e kamerave të disponueshme në treg, të cilat zakonisht vendosen nga vetë pronarët. Porsche e ofron sistemin si një zgjidhje të kontrolluar dhe të mbështetur drejtpërdrejt nga prodhuesi.