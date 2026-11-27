Monica Bellucci ishte në qendër të vëmendjes në Festivalin e Filmit në Marrakech të këtij viti, ku u shfaq të enjten. Aktorja italiane 62-vjeçare, e cilësuar ndër gratë më të bukura në botë, u paraqit me një veshje të zezë me shkëlqim dhe la përshtypje me pamjen e saj rinore.
Ajo kishte zgjedhur një fustan të ngushtë, me shpatullat e zbuluara, mëngë të gjera dhe fund të gjatë. Bellucci e plotësoi pamjen me një çantë dore të zezë dhe disa bizhuteri të thjeshta, ndërsa në grimin e saj spikati theksi te sytë.
Të lidhura
None found
“Sigurisht, bëj pak ushtrime dhe kujdesem për dietën time kur më duhet të punoj, por nuk jam e fiksuar pas kësaj. Gjithmonë kam qenë një grua me forma të plota, kurrë nuk kam qenë shumë e dobët, kjo është thjesht natyra ime. Dhe dua të plakem në paqe; kur je 50 ose 60 vjeçe, nuk ke të njëjtat nevoja si kur je 20 vjeçe”, është shprehur ajo më parë.