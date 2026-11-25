Toyota nuk ka në plan ta ofrojë modelin e ri FJ Cruiser në tregun amerikan, një lajm zhgënjyes për adhuruesit e automjeteve për terrene të vështira. SUV-ja kompakte do të mund të përballej me modele si Ford Bronco Sport dhe Subaru Forester, por amerikanët për momentin mund ta shohin vetëm nga larg.
Ndërkohë, kompania japoneze e modifikimeve Kuhl Racing ka nisur punën për një version më të fuqishëm dhe më të përshtatshëm për terrenet jashtë rruge, transmeton Telegrafi.
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Projekti, i quajtur Iron Build, e nxjerr në pah formën këndore të FJ-së dhe i shton asaj elemente të frymëzuara nga modelet klasike për terrene të vështira. Rezultati synon t’i japë pamjen e një Land Cruiser-i të vogël, por me karakter të plotë.
Ndërhyrjet e para përfshijnë ngritjen e pezullimit, goma më të mëdha, parakolpë të rinj dhe detaje retro në dizajn. Kuhl po punon gjithashtu për një kompresor mekanik që do t’i mundësonte motorit të prodhonte më shumë fuqi.
Edhe pse ndërtimi ndodhet ende në fazën e konceptit, kompania shpreson ta nxjerrë automjetin në rrugë së shpejti.
Pjesa e përparme ka pësuar ndryshimet më të dukshme. Parakolpi origjinal zëvendësohet nga një variant më i madh, i cili përfshin edhe mbrojtëse për pjesën e poshtme të automjetit.
Një komplet i ri pezullimi e ngre karrocerinë dhe krijon hapësirën e nevojshme për goma më të mëdha, të projektuara për përdorim në terrene të vështira.
Konfigurimi i propozuar nga Kuhl përfshin rrota 18-inç të kombinuara me goma Dunlop Grantrek. Për një pamje edhe më agresive, blerësit do të kenë mundësinë të zgjedhin rrota 20- ose 22-inç.
Në zhvillim është edhe një mbrojtëse metalike për pjesën e përparme, me shirit ndriçimi LED të integruar. Fenerët e rrumbullakët do të kontribuojnë në stilin retro të automjetit.
Pjesa e pasme do të marrë një trajtim të ngjashëm, pasi parakolpi i ri do të projektohet në përputhje me pamjen më të ashpër të pjesës së përparme.
Lista e pajisjeve të planifikuara përfshin një gomë rezervë të vendosur pas automjetit, mbajtëse në çati, spoiler të sipërm dhe sistem shkarkimi me katër dalje. Kuhl po përgatit gjithashtu mbulesa të personalizuara për ulëset.
Paketa nuk kufizohet te ndryshimet estetike. Kompania po zhvillon edhe pezullim të rregullueshëm, frena më të mëdha dhe një komplet kompresori mekanik për motorin.
Iron Build Full Customization Plan kushton 1,032,130 jenë japonezë, ose afërsisht 6,475 dollarë. Nëse përfshihet edhe vetë Land Cruiser FJ, çmimi i kompletit të plotë nis nga 5,250,000 jenë, që është rreth 33,020 dollarë.
Pezullimi i ngritur, rrotat, gomat dhe parakolpët e rinj i japin FJ-së një pamje tërësisht të ndryshme. Ndërhyrjet e tjera, pasi të përfundojnë, mund t’i rrisin edhe më tej aftësitë e tij në rrugët e paasfaltuara.
Megjithatë, çmimet e publikuara i referohen tregut japonez dhe ofrimi i paketës do të varet nga tregu ku kërkohet. Toyota ende nuk ka bërë të ditur ndonjë plan për ta sjellë Land Cruiser FJ në Shtetet e Bashkuara, ndaj adhuruesit amerikanë do të duhet të presin përpara se të shqyrtojnë një konfigurim me paketën Iron Build.