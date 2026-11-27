Një përballje e shumëpritur nga adhuruesit e futbollit mund të shndërrohet në një moment të veçantë, pasi Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo mund të luajnë për herë të parë në të njëjtën skuadër.
Ngjarja pritet të zhvillohet më 20 dhjetor në stadiumin “La Bombonera”, ku Carlos Tevez do të organizojë ndeshjen e tij të lamtumirës. Ish-sulmuesi argjentinas ka bërë të ditur se Messi do të marrë pjesë, ndërsa tani po përpiqet të sigurojë edhe praninë e Ronaldos.
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Tevez, i cili ka qenë bashkëlojtar me të dy futbollistët, i tregoi Rio Ferdinandit se në këtë ceremoni do të jenë të pranishëm Messi dhe Juan Roman Riquelme. Nëse Cristiano Ronaldo e pranon ftesën, kjo ndeshje mund të mbetet një prej momenteve më historike të futbollit.