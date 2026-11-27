Cloudflare bëri të ditur se ka eliminuar një defekt teknik që pengoi një numër të kufizuar klientësh të hynin në panelin e administrimit të faqeve të tyre.
Problemi u shfaq të enjten, më 26 nëntor, në një periudhë kur shitësit online po përfundonin përgatitjet për Black Friday.
Të lidhura
None found
Hetimi nisi në orën 11:03, sipas kohës lindore të SHBA-së, pas raportimeve për mesazhe gabimi dhe probleme në përdorimin e panelit dhe mjeteve të lidhura me të. Në orën 11:39, kompania njoftoi se kishte vendosur një zgjidhje dhe se po ndiqte nga afër stabilitetin e shërbimeve.
Këto mjete përdoren nga dyqanet online për administrimin e trafikut, ndryshimin e parametrave të sigurisë dhe përballimin e rritjes së numrit të vizitorëve gjatë periudhave me kërkesë të lartë.
Një përdorues raportoi në X se ishte përballur me vështirësi teksa po konfiguronte të dhënat DNS për një produkt të ri.
Cloudflare sqaroi se rrjeti përmes të cilit përmbajtja u dërgohet vizitorëve, si edhe sistemet mbrojtëse, vijuan punën gjatë incidentit. Sipas kompanisë, problemi preku vetëm një grup të vogël klientësh dhe, deri në momentin e raportimit, nuk kishte konfirmim për pengesa në blerjet online të shkaktuara nga ky defekt.