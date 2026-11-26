Modeli i ri Hyundai Elantra prezantohet me filozofinë e dizajnit “Art of Steel”, e cila dallohet për linja të forta, kënde të mprehta dhe një pamje më agresive. Por gjatë fazës së zhvillimit, kompania koreano-jugore kishte konsideruar edhe një rrugë krejtësisht të ndryshme për këtë automjet.
Simon Loasby, i cili drejton qendrën e dizajnit te Hyundai, zbuloi në një intervistë për CarBuzz se në fillim ishte parashikuar që Elantra e re të vinte si liftback, me çati të pjerrët dhe derë bagazhi që hapej bashkë me xhamin e pasmë, ngjashëm me Kia Stinger.
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Kompania kishte analizuar opsionin e një kapaku të madh bagazhi që do të arrinte deri te pjesa e pasme e çatisë, por përfundimisht e braktisi këtë koncept.
Sipas Loasby, një zgjidhje e tillë do të reduktonte hapësirën mbi kokat e udhëtarëve në sediljet e pasme. “Humbet shumë vend, ndërkohë që duhet të akomodosh tre pasagjerë në rreshtin e dytë dhe menteshat zënë gjithashtu hapësirë. Ky ishte kompromisi që na duhej të gjenim”, tha ai.
Përveç hapësirës së kufizuar për pasagjerët, një karroceri hatchback do të sillte edhe shpenzime shtesë. Një kapak më i madh xhami do të kërkonte mentesha më të fuqishme se ato të një bagazhi të zakonshëm. Për më tepër, kjo formë mund të lejonte më shumë zhurmë nga rruga dhe era të hynte në kabinë, çka do të kërkonte izolim shtesë dhe do të rriste peshën e makinës.
Madje, Hyundai kishte marrë në konsideratë edhe një variant karavan, përpara se të zgjidhte formën klasike të sedanit.
Modeli i ri Elantra i kalon përmasat e gjeneratës së mëparshme pothuajse në çdo aspekt. Gjatësia është rritur me rreth 8.6 centimetra, gjerësia me 3 centimetra, ndërsa baza e rrotave është zgjatur gjithashtu me afërsisht 3 centimetra.
Sipas prodhuesit, Elantra ofron hapësirën më bujare për pasagjerët e pasmë në segmentin e vet. Hapësira për këmbët në rreshtin e dytë është rreth 99.3 centimetra, ndërsa gjerësia në nivelin e shpatullave arrin 143.5 centimetra. Lartësia deri te tavani është afërsisht 95.8 centimetra.
Strukturat më të holla të sediljeve të përparme kontribuojnë në çlirimin e hapësirës për ata që ulen pas. Për më tepër, pasagjerët e rreshtit të dytë kanë në dispozicion ajrim standard dhe porte karikimi USB-C.
Elantra e re do të jetë e disponueshme me dy lloje motorizimesh. Në fillim do të dalë në shitje varianti me motor klasik benzine.
Ky version pajiset me një motor 2.0-litërsh me katër cilindra, i cili gjeneron 147 kuajfuqi dhe 179 Nm çift rrotullues. Ai shoqërohet me transmisionin Intelligent Variable Transmission të Hyundai-t, i cili përfshin funksionin Shiftronic.
Varianti hibrid pritet të mbërrijë për vitin model 2028. Ai përdor të njëjtin sistem hibrid me motor 1.6-litërsh me katër cilindra si gjenerata e mëparshme, por fuqia e përbashkët është rritur nga 139 në 155 kuajfuqi.
Elantra Hybrid do të pajiset me transmision automatik me gjashtë marshe dhe dy tufë, ndërsa Hyundai synon një konsum të kombinuar deri në rreth 4.4 litra për 100 kilometra.
Në të kaluarën, Hyundai ka pasur në gamë edhe një version hatchback të Elantra-s, të quajtur Elantra GT, i cili u shit deri në vitin model 2020. Prodhimi i tij u ndërpre për shkak të shitjeve në rënie, duke e lënë modelin me një karroceri të vetme.
Megjithatë, më vonë gama u pasurua me një version të vërtetë sportiv, Elantra N. Ai vjen me motor turbo 2.0-litërsh me katër cilindra që prodhon 276 kuajfuqi, dhe ofrohet edhe me transmision manual me gjashtë marshe.
Pritet që Elantra N të kalojë në një gjeneratë të re, e cila mund të sjellë një motor më të madh dhe elemente stilistike të frymëzuara nga koncepti N Vision 74.
John Simmons, menaxher i lartë i grupit për planifikimin e produkteve te Hyundai, ka deklaruar se kompania nuk ka ndërmend të braktisë “formulën e suksesshme” që ka ndjekur me Elantra N.