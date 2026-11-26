KG Mobility, që më parë njihej si SsangYong, ka zbuluar fotografitë e para të gjeneratës së ardhshme të SUV-it të saj kryesor Rexton, i cili pritet të dalë në treg gjatë vitit 2027.
Modeli i ri, i quajtur KGM Rexton PHEV, do të pajiset për herë të parë me një sistem hibrid që mund të karikohet nga priza.
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Ndryshimet nuk prekin vetëm motorin, pasi SUV-i parashikohet të lërë mënjanë shasinë tradicionale dhe të kalojë në platformën T2X të kompanisë kineze Chery.
Nga pamjet e publikuara, pjesa e përparme të kujton modelet e Jeep-it, falë grilës me pesë hapje vertikale dhe fenerëve të hollë me teknologji LED.
Ndërkohë, pjesa e pasme ka ngjashmëri të dukshme me Range Rover-in, veçanërisht për shkak të dritave vertikale dhe formës së bagazhit.
Prodhimi pilot ka nisur në muajin tetor, ndërsa KGM pritet të japë më shumë detaje në dhjetor.
Rexton i ri do të debutojë në tregun e Koresë së Jugut në janar të vitit 2027, por nuk parashikohet të ofrohet në Shtetet e Bashkuara.