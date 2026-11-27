Gjatë qëndrimit në shtëpinë e një të afërmi ose miku, shumë persona e kanë të vështirë të flenë, edhe kur bëhet fjalë për një dhomë ku kanë fjetur më parë. Arsyeja lidhet me faktin se truri qëndron më vigjilent në një ambient të panjohur.
Me kalimin e kohës, organizmi mësohet me kushtet e shtëpisë sonë dhe me rutinën e përditshme të gjumit. Për këtë arsye, edhe një vend dikur i njohur mund të mos na japë të njëjtën ndjesi qetësie.
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Flisni me mikpritësin dhe njihuni me ambientin
Para se të mbërrini, bisedoni me mikpritësin për orarin tuaj të zakonshëm të gjumit. Catherine Darley, specialiste naturopatike e gjumit, këshillon që të diskutoni se në çfarë ore flini zakonisht, kur shkojnë të tjerët në shtrat dhe të gjeni një orar që u përshtatet të gjithëve për të pasur qetësi në shtëpi.
Kur të mbërrini, kushtojini pak kohë njohjes me dhomën dhe pjesën tjetër të hapësirës. Jordan Burns, konsulent i certifikuar i gjumit dhe kiropraktor, thotë se të dini ku ndodhet banjoja apo çelësat e dritave mund t’ju bëjë të ndiheni më të sigurt dhe më të çlirët.
Merrni me vete diçka të njohur
Nëse është e mundur, merrni jastëkun tuaj. Sipas Darley, jastëku lidhet ngushtë me gjumin, pasi kemi fjetur mbi të qindra herë. Edhe aroma e njohur e këllëfit të jastëkut, e një bluzeje ose e xhelit të dushit mund të ndihmojë në krijimin e një ndjesie familjariteti.
Megjithatë, duhet treguar kujdes ndaj mikpritësve: shmangni aromat e rënda dhe mos përdorni qirinj aromatikë pa marrë më parë lejen e tyre.
Orën para gjumit përpiquni ta kaloni me veprimtari qetësuese, si leximi ose shtrirjet e lehta, ndërsa ndriçimi duhet të jetë i zbehtë. Nëse nuk mund të ndiqni të gjithë rutinën tuaj të mbrëmjes, Burns sugjeron të ruani të paktën disa zakone të fundit para gjumit, pasi ato i tregojnë trurit se ka ardhur koha për të fjetur.
Përshtatni kushtet e dhomës
Për një gjumë më të mirë, dhoma duhet të jetë sa më e errët. Darley sugjeron të bllokoni dritën që hyn poshtë derës me një peshqir të mbështjellë, të përdorni maskë gjumi ose të mbuloni me shirit elektrik të zi dritat e pajisjeve elektronike.
Nëse zhurmat ju shqetësojnë, mund t’i kërkoni me mirësjellje mikpritësit të fikë pajisjet që shkaktojnë zhurmë.
Temperatura e dhomës nuk duhet të jetë tepër e lartë. Burns rekomandon rreth 65 gradë Fahrenheit, ose 18 gradë Celsius, megjithëse dhomat e miqve nuk janë gjithmonë të lehta për t’u freskuar.
Nëse nuk mund ta ndryshoni temperaturën, përdorni disa batanije të holla në vend të një jorgani të trashë, vishni pizhame të lehta ose bëni një dush të vakët para se të shtriheni. Një ventilator apo një dritare e hapur mund të ndihmojë gjithashtu, por vetëm me lejen e mikpritësit.
Mos e ktheni gjumin në burim stresi
Përpjekja e tepruar për të fjetur mund të shtojë ankthin. Disa net me gjumë jo të mirë zakonisht nuk sjellin pasoja afatgjata për shëndetin, ndaj këshillohet të mos kontrolloni vazhdimisht orën dhe të mos llogaritni sa kohë ju ka mbetur deri në mëngjes.
Burns thekson se mund të jetë e dobishme t’i tregoni mikpritësit se flini lehtë. Kjo mund t’ju qetësojë, ndërsa ata ka të ngjarë të tregojnë më shumë kujdes për të mos ju zgjuar gjatë aktiviteteve të zakonshme të mëngjesit.