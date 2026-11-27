Kalimi i pavullnetshëm në një marsh më të ulët mund ta çojë motorin në një numër rrotullimesh përtej kufirit të përcaktuar nga prodhuesi, duke rrezikuar dëmtime mekanike, veçanërisht në sistemin që komandon hapjen dhe mbylljen e valvulave.
Ky problem mund të ndodhë te automjetet me ndërrues manual, ku një gabim gjatë ndërrimit të shpejtësive mund të kushtojë shtrenjtë. Nëse, për shembull, shoferi kalon nga marshi i pestë drejtpërdrejt në të dytin, xhirot e motorit rriten menjëherë.
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Mungesa e një reagimi të shpejtë në këtë situatë mund të sjellë një defekt serioz dhe me kosto të lartë riparimi.
Marin Morava, këshilltar teknik në Klubin Kroat të Automobilizmit (HAK), sqaron se tejkalimi i kufirit maksimal të rrotullimeve mund të dëmtojë pjesë të motorit, sidomos mekanizmin përgjegjës për funksionimin e valvulave.
Sipas Moravës, më të ekspozuar ndaj këtij rreziku janë motorët e vjetër. Për shkak të konsumimit të unazave të pistonëve, ata pësojnë humbje më të mëdha të kompresionit.
Me rritjen e xhirove, një motor i tillë mund të tërheqë vaj nga karteri përmes sistemit të ventilimit dhe ta përcjellë atë drejt kolektorit të thithjes. Si pasojë, vaji mund të digjet në mënyrë të pakontrolluar.
Në këto kushte, shoferi humb kontrollin mbi rrotullimet e motorit. Ato mund të kapërcejnë nivelin maksimal të lejuar dhe të shkaktojnë dëmtime mekanike.
Disa prodhues kanë instaluar sisteme mbrojtëse që ndërpresin në mënyrë elektronike furnizimin me karburant, me qëllim frenimin e rritjes së mëtejshme të xhirove.
Morava paralajmëron se gabimet gjatë përdorimit të ndërruesit manual mund të kenë pasoja të rënda për motorin, ndaj ndërrimi i marsheve kërkon vëmendje të veçantë nga drejtuesit.