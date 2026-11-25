Gjatë provave është fotografuar një prototip i veçantë i Mercedes-Benz, i cili bie në sy për mënyrën e pazakontë të ndërtimit.
Automjeti është elektrik dhe ka dy ulëse. Motori ndodhet në boshtin e pasmë, ndërsa një bateri e vogël është vendosur pas tij.
Të lidhura
None found
Prototipit i mungon krejtësisht kabina tradicionale, duke lënë të dukshme pjesën më të madhe të shasisë, pjesët e pezullimit dhe komponentët elektronikë.
Nuk është bërë e ditur nëse kompania po punon për një model të ri elektrik, për një platformë që mund t’u shërbejë disa automjeteve, apo nëse po provon motorë, bateri dhe sisteme të reja pezullimi.
Mercedes-Benz nuk ka publikuar deri tani asnjë sqarim zyrtar lidhur me prototipin misterioz.