Fjalori australian Macquarie ka shpallur “pervert glasses” shprehjen e vitit 2026.
Ky term përçmues, i cili në shqip mund të përkthehet “syzet e perversëve”, i referohet syzeve inteligjente të pajisura me kamera. Emërtimi lidhet me frikën se këto pajisje mund të përdoren për fotografimin ose filmimin e personave pa dijeninë dhe miratimin e tyre.
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Shprehja u rendit e para si në votimin e publikut, ashtu edhe në përzgjedhjen e bërë nga komiteti i fjalorit.
Sipas komitetit, zgjedhja e saj pasqyron dy prej zhvillimeve kryesore të vitit: avancimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe kërkesat për vendosjen e rregullave më të forta për pajisjet që përdorin këtë teknologji.
Mes kandidatëve të tjerë për shprehjen e vitit ishin “nudify”, që lidhet me krijimin e imazheve nudo përmes inteligjencës artificiale, si dhe “AI;DR”, një shkurtim që përdoret për të shprehur mosgatishmërinë për të lexuar materiale të prodhuara nga inteligjenca artificiale.
Debati rreth privatësisë është përqendruar veçanërisht te syzet inteligjente si modelet Ray-Ban të Meta-s. Këto pajisje kanë kamera, mikrofona dhe asistentë me inteligjencë artificiale të integruar në korniza që duken si syze të zakonshme.
Organizatat që merren me mbrojtjen e privatësisë paralajmërojnë se prania e këtyre pajisjeve mund ta vështirësojë dallimin e momentit kur një person po filmon në një hapësirë publike.
Autoriteti holandez për mbrojtjen e të dhënave u ka rekomanduar konsumatorëve të mos blejnë për përdorim të përgjithshëm syze me kamera dhe inteligjencë artificiale. Pas analizimit të gjashtë modeleve, rregullatori evidentoi rreziqe që prekin privatësinë e personave përreth, por edhe sigurinë e përdoruesve, të cilët mund të marrin të dhëna të pasakta nga asistenti i pajisjes.
Gazetari i teknologjisë i PCMag, Will Greenwaldit, shpjegon se në disa modele kamera shfaqet si një pikë e vogël e errët në cep të kornizës, pranë menteshës. Për shkak të madhësisë dhe vendosjes, ajo mund të merret për një vidë ose për një pjesë dekorative. Në disa versione, kornizat kanë edhe bishta më të trashë, ku vendosen bateria, altoparlantët dhe komponentët e tjerë elektronikë.
Meta deklaron se syzet e saj me kamera kanë në pjesën e përparme një dritë sinjalizuese, e cila pulson gjatë fotografimit ose regjistrimit të videos. Kompania thotë se kjo dritë nuk mund të çaktivizohet dhe se kamera ndalon së funksionuari nëse dikush e mbulon ose ndërhyn te treguesi.