Ekipet e Albi Mall Superligës, Raiffeisen Ligës së Parë dhe Ligës së Dytë do të mësojnë sot kundërshtarët me të cilët do të përballen në Kupën e Kosovës. Shorti për përcaktimin e çifteve do të zhvillohet duke nisur nga ora 14:00.
Fituesi i edicionit të fundit ishte Dukagjini i Klinës, që më 21 maj 2026, në stadiumin “Fadil Vokrri” të Prishtinës, mposhti Ferizajn me rezultatin 2:1. Ky sukses i siguroi klubit trofeun e parë në histori, në finalen e tij të katërt.
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Për Ferizajn kjo ishte finalja e dytë, ndërsa pas përfundimit të ndeshjes futbollistët e tij refuzuan të merrnin medaljet, si shenjë proteste ndaj gjyqësisë.
Falë triumfit në Kupë, Dukagjini siguroi pjesëmarrjen në raundin e dytë kualifikues të UEFA Conference League-s për sezonin 2026/27.
Një sezon më herët, në edicionin 2024/25, trofeu shkoi për Prishtinën. Kryeqytetasit fituan 1:0 ndaj Llapit dhe regjistruan Kupën e nëntë në historinë e klubit. Në edicionin 2023/24, fituese ishte skuadra e Ballkanit.
Kompeticioni zhvillohet me eliminim direkt, ndaj çdo përballje vendos skuadrën që avancon në fazën pasuese.
Edicioni i kaluar nisi në shkurt me fazën e 1/8-ave, ndërsa përfundoi me zhvillimin e finales.