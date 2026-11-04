Fitimi operativ i BMW-së në nëntë muajt e parë bie në pikën më të ulët që nga viti 2020

Nga janari deri në fund të shtatorit, fitimi operativ i prodhuesit gjerman BMW u tkurr me 35,2 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke zbritur në 5.2 miliardë euro (5.8 miliardë dollarë). Kjo është shifra më e ulët për nëntë muajt e parë të vitit që nga viti 2020.
Kompania me seli në Mynih raportoi gjithashtu rënie të të ardhurave dhe fitimit gjatë tremujorit të tretë. Si një nga arsyet kryesore, ajo përmendi dobësimin e ndjeshëm të tregut kinez të automjeteve.
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Të ardhurat tremujore arritën në 30.45 miliardë euro, 5,8 për qind më pak se një vit më parë. Ndërkohë, fitimi para interesave dhe tatimeve (EBIT) u ul me 29,7 për qind, në 1.59 miliardë euro.
Marzha operative e divizionit të automjeteve ishte 3,4 për qind në tremujorin e tretë, ose 1.8 pikë përqindjeje më e ulët se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Edhe pse BMW shiti më shumë automjete në SHBA dhe Evropë, kërkesa më e dobët në Kinë ushtroi presion në rritje mbi kompaninë. Shitjet e saj në këtë treg ranë me rreth 25 për qind.
Të martën, prodhuesi e uli për herë të dytë këtë vit parashikimin vjetor. Sipas pritjeve të reja, marzha e fitimit në sektorin e automjeteve mund të jetë rreth 0,5 për qind, qoftë pak mbi, qoftë pak nën zero.
Ky projeksion tregon se BMW mund ta ketë të vështirë të sigurojë fitime nga veprimtaria e saj kryesore, prodhimi i automjeteve.
Kompania ndryshoi edhe pritjet për shitjet e automjeteve: tashmë parashikon rënie të moderuar prej 5 deri në 9,9 për qind, ndërsa më parë priste një ulje të lehtë, nga 1 deri në 4,9 për qind.