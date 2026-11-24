Për momentin, “Grand Theft Auto VI” është titulli më i kërkuar në botën e lojërave. Një pjesë e lojtarëve e kanë porositur dhe shkarkuar që më parë, ndërsa pjesa tjetër po nxiton ta sigurojë tani.
Mashtruesit e dinë shumë mirë këtë. Ata e shpallin lojën në platforma false shitjesh dhe u zënë pritë blerësve të pakujdesshëm ose atyre që tërhiqen nga çmimet e ulëta.
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Përpara se të blini nga një shitës i panjohur, kërkoni në një motor kërkimi emrin e dyqanit së bashku me fjalë si “përvojë”, “vlerësim” ose “i rremë”. Kështu mund të shfaqen paralajmërime nga të mashtruar të mëparshëm ose nga organizatat e mbrojtjes së konsumatorëve, sipas specialistëve të krimit kibernetik.
Versioni Standard i “GTA VI” shitet për 80 euro ose 80 dollarë, ndërsa versioni Ultimate kushton 100 euro ose 100 dollarë. Edhe kopjet fizike me kuti, që përfshijnë kodin e aktivizimit, ofrohen në dyqanet fizike me të njëjtat çmime.
Policia gjermane u bëri thirrje lojtarëve pasi një grua denoncoi se kishte paguar pak më pak se 66 euro në një dyqan online për atë që besonte se ishte “GTA VI”, por nuk e mori asnjëherë kodin e aktivizimit. Ajo e kontrolloi dyqanin në internet vetëm pas pagesës dhe gjeti menjëherë sinjalizime për të.
Loja doli më 19 nëntor ekskluzivisht për PlayStation 5 dhe Xbox Series X/S. Rrjedhimisht, çdo ofertë për kompjuterë personalë është padyshim mashtrim dhe mbart rrezikun e instalimit të programeve të dëmshme.
Organizatat konsumatore në Amerikën e Veriut kanë konstatuar të njëjtin fenomen. Better Business Bureau (BBB) njoftoi se kriminelët shfrytëzojnë pritjen e madhe për videolojëra të reja, duke ngritur dyqane false në internet dhe duke publikuar vlerësime të sajuara për t’i bindur blerësit se një shitës i panjohur është i besueshëm.
Me përhapjen e inteligjencës artificiale (IA), faqet mashtruese nuk dallohen më dot me siguri vetëm nga pamja. Uebsajtet e rreme shpesh kanë njoftime ligjore të falsifikuara, kushte përdorimi dhe kontakte të rreme, dhe tani duken profesionale; mashtruesit po bëhen më efikasë me ndihmën e IA-së.
Çmimi mbetet sinjali i parë dhe kryesor i një mashtrimi të mundshëm. Nëse oferta është dukshëm më e lirë se normalja, duhet treguar kujdes. Për të kuptuar se cilat oferta janë realiste, këshillohet të përdoren faqet e krahasimit të çmimeve.
Mënyra e pagesës është një tjetër shenjë e fortë e një dyqani të rremë. Megjithëse idealja është të mos arrini deri aty, faqet mashtruese shpesh lënë në fund të porosisë vetëm pagesën paraprake, për shembull me transfertë bankare. Të gjitha opsionet e tjera të pagesës të reklamuara më parë zhduken. Kjo ndodh sepse paratë e dërguara me transfertë bankare pothuajse nuk mund të kthehen më.
Sipas ekspertëve të mbrojtjes së konsumatorëve, kushdo që bie në grackën e një dyqani të rremë dhe kryen pagesën duhet të lajmërojë menjëherë bankën. Ndonjëherë pagesa mund të ndalet ose të rikuperohet, por pas kryerjes së transfertës shanset për rimbursim janë të pakta.
Gjithashtu, viktimat duhet të depozitojnë një kallëzim në polici. Duhet të ruajnë vërtetimin e porosisë, dëshminë e pagesës, emailet dhe pamjet e ekranit të uebsajtit.
“GTA VI” ka qenë objektiv i kriminelëve kibernetikë gjatë gjithë fazës së zhvillimit. Vetëm pak ditë pas daljes në treg, një haker britanik 21-vjeçar u dënua në Londër me shtatë vjet burg për sulme kibernetike të mëparshme dhe shantazh ndaj zhvilluesit Rockstar Games, pasi kishte publikuar dhjetëra video të lojës dhe kishte shkaktuar dëme në vlerë prej miliona eurosh.