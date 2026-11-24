Një Chevrolet Corvette C4 që kishte ndenjur e braktisur për 25 vjet në një hambar iu nënshtrua së fundmi pastrimit të saj të parë të thellë. Heqja e papastërtive të mbledhura me kalimin e kohës nxori në pah dëmet që i kishte shkaktuar qëndrimi i gjatë.
Punën e kreu ekipi i Stauffer Garage, i cili pastroi pluhurin dhe ndotjet e grumbulluara ndër vite. Pas larjes, u vu re se boja dhe shtresa mbrojtëse e saj ishin dëmtuar rëndë.
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Dëmtimet janë të dukshme në disa pjesë të karrocerisë: në dyer mungojnë zona të mëdha të llakut, ndërsa edhe pjesët e tjera kërkojnë riparime të rëndësishme. Për ta rikthyer pamjen e makinës, nevojitet rilyerje e plotë; lustrimi dhe dylli nuk do të mjaftonin.
Edhe pse kjo Corvette C4 është më shumë se 40-vjeçare dhe ka kaluar mbi gjysmën e jetës së saj e braktisur, pamja e jashtme nuk është aq e dëmtuar sa mund të mendohej. Gjithsesi, rikthimi i saj në gjendjen fillestare do të kërkojë shumë punë.
Kabina ka pësuar dëmtime të konsiderueshme, pasi makina ishte kthyer ndër vite në strehë për kafshë të ndryshme. Minjtë kishin zënë bagazhin, ndërsa në dyshemenë e kabinës u gjet edhe skeleti i një miu.
James zgjodhi të mos i çmontonte ulëset, nga shqetësimi se mund të dëmtonte mekanizmat dhe mbajtëset e tyre, të cilat mund të jenë brishtëzuar me kalimin e viteve.
Pastrimi i brendshëm u vështirësua edhe nga hapësira e ngushtë. Corvette është e ulët dhe kabina, veçanërisht zona e këmbëve, ofron pak hapësirë.
Ulëset dhe konzolla qendrore kanë shenja të dukshme konsumimi, por makina nuk është e parikuperueshme. Pastrimi i thellë shënon vetëm nisjen e procesit për ta kthyer atë në gjendje të mirë.