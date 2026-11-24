Gjatë tre ditëve të debatit për ndryshimet buxhetore, qeveria ka rrëzuar çdo amendament të propozuar nga LSDM-ja, përfshirë atë që parashikonte rritjen e pagës minimale në 600 euro. Deputeti Fatmir Bytyqi theksoi se këto propozime synonin përmirësimin e standardit jetësor të qytetarëve dhe zhvillimin e fushave me rëndësi, ndërsa buxheti i paraqitur, sipas tij, ka të meta të thella dhe nuk ofron ndonjë vizion zhvillimor.
“Duhet kujtuar se patëm një propozim që paga minimale të arrinte 600 euro. Edhe pse besojmë se diçka të tillë do ta bëjnë vetë në njëfarë mënyre, do ta shohim në vijim. Megjithatë, duket se në këtë vend propozimet e opozitës nuk sjellin përfitim për qytetarët, ndërsa paratë e shumicës qeverisëse vlerësohen si më të dobishme për ta”, u shpreh Bytyqi.
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Ai shtoi se qeveria nuk ka shfaqur asnjë vullnet për të miratuar qoftë edhe një prej amendamenteve të parashtruara, pavarësisht se bëhet fjalë për nisma serioze që do të ngrenin cilësinë e jetesës së popullatës.
“Në tri ditët e debatit për amendamentet, shumica në pushtet nuk tregoi kurrfarë interesi për asnjë amendament të vetëm, ndonëse ka propozime serioze dhe të dobishme që duhet të përmirësojnë jetën e qytetarëve. Ne si opozitë do të vazhdojmë deri në fund të dëshmojmë anën tjetër të medaljes, pra të vërtetën se pas kësaj nuk ka asnjë projekt zhvillimi, se buxheti ka mangësi serioze dhe se shteti po shkon në drejtim të gabuar, sidomos në administrimin e financave publike”, përfundoi Bytyqi.