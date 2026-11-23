Në fillim të nëntorit 2026, BYD vendosi një rekord të ri shpejtësie për veturat e prodhimit serik. Modeli U9 Xtreme, me rreth 3.000 kuajfuqi, arriti shpejtësinë 503,17 km/h.
Tashmë, Geely ka zgjedhur një demonstrim të pazakontë për të promovuar Lynk & Co 07 GT: vetura u lëshua nga një shkëmb, në një provë që synonte të tregonte qëndrueshmërinë dhe sigurinë e saj.
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Testi u zhvillua në Zhangjiakou të Kinës, me një veturë të prodhimit serik. Pamjet tregojnë se ajo niset nga një rampë me 70 km/h, kalon mbi skajin e shkëmbit dhe përplaset fillimisht me pjesën e përparme në tokë.
Pas përplasjes, vetura kërcen dhe rrotullohet disa herë, përpara se të ndalet përfundimisht mbi rrota.
Në pamjet e fundit, të katër dyert hapen pa vështirësi. Xhamat anësorë dhe xhami i përparmë duken të padëmtuar, ndërsa çatia prej xhami është çarë, por nuk është shembur.
Sipas Geely-t, jastëkët anësorë të ajrit e ruajtën presionin për më shumë se gjashtë sekonda.
Megjithatë, rezultati i kësaj prove nuk do të thotë se çdo Lynk & Co 07 GT do të sillet njësoj në një aksident të ngjashëm.
Për më tepër, modeli ende nuk është testuar në mënyrë të pavarur për sigurinë në përplasje.