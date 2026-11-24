Honda ka prezantuar teknologji të reja hibride dhe një platformë modulare, që do të përdoren në disa modele të planifikuara për t’u hedhur në treg nga viti 2027.
Automjetet e ardhshme u dhanë një vështrim të shkurtër në videon zyrtare të Avancier. Në fund të pamjeve, pranë SUV-it shihen disa makina të mbuluara, por Honda nuk ka treguar se cilat modele janë. Pamjet ngrenë mundësinë që Avancier të jetë i pari i një serie të re hibride.
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Sistemi i ri hibrid do të zëvendësojë teknologjinë e tanishme e:HEV. Platforma e sapozhvilluar do të shërbejë për SUV dhe sedanë të segmenteve C dhe D.
Honda ka njoftuar gjithashtu një sistem elektrik me tërheqje në të katër rrotat, i cili nuk përdor bosht mekanik transmisioni. Kompania synon të rrisë efikasitetin me 10 për qind dhe të ulë kostot e elektrifikimit hibrid me 30 për qind.
Këto përqindje bazohen në krahasimin e efikasitetit me modelet e vitit 2018 dhe të kostove me modelet e vitit 2023. Për këtë arsye, ato nuk përbëjnë domosdoshmërisht përmirësime me të njëjtat përmasa kundrejt automjeteve që shiten aktualisht.
Motori i ri 2.0-litërsh
Motori i ri me vëllim 2.0 litra është projektuar që ta mbajë raportin stoikiometrik të ajrit dhe karburantit në të gjitha kushtet. Te motorët me benzinë, ngarkesa e lartë zakonisht sjell injektim të më shumë karburanti për të shmangur detonacionin, por kjo mund të ulë efikasitetin.
Për ta bërë përzierjen të digjet më shpejt dhe për të pakësuar mundësinë e detonacionit, Honda ka rishikuar thithjen e ajrit dhe formën e pistonëve. Sistemi i ri i ftohjes, i përbërë nga dy pjesë, ndihmon në menaxhimin e temperaturës pranë kanalit të shkarkimit.
Sipas Honda-s, ndërhyrjet e bëjnë kufirin e çift-rrotullimit 30 për qind më të lartë pa pasur nevojë të pasurohet përzierja me karburant. Ato gjithashtu ulin me 30 për qind konsumin në zonën e çift-rrotullimit të lartë dhe zgjerojnë me po aq zonën ku motori punon me efikasitet të lartë.
Meqë njësia është zhvilluar posaçërisht për automjete hibride, nuk është dashur të përshtatet edhe për përdorim vetëm me benzinë. Kjo i ka lejuar kompanisë të heqë rreth 900 gramë nga blloku i cilindrave dhe afërsisht 500 gramë nga boshti motorik i ridizajnuar.
Motori është përgatitur që të punojë me lloje të ndryshme benzine, të cilat gjenden në tregje të ndryshme të botës.
Njësia e lëvizjes dhe platforma modulare
Njësia me dy motorë elektrikë ruan vendosjen me boshte paralele, si ajo e përdorur në Accord dhe CR-V të vitit 2023, por pjesa më e madhe e përbërësve të brendshëm është ndryshuar.
Motori tërheqës ka magnetë pa elemente të rënda të tokave të rralla dhe fletë më të holla prej çeliku elektrik për të ulur humbjet e energjisë. Honda ka përmirësuar edhe qarqet magnetike të të dy motorëve; përdorimi i më pak magnetëve synon të reduktojë kostot dhe varësinë nga furnizimi me materiale të caktuara.
Njësia që kontrollon fuqinë është shkurtuar me 51 milimetra dhe peshon 3 për qind më pak, edhe pse tani përfshin inverterin për motorin e ri të pasmë.
Dy qarqet e veçanta të ftohjes janë bashkuar në një sistem të vetëm. Një valvul e posaçme mund të ndërpresë përkohësisht shkëmbimin e nxehtësisë, në mënyrë që njësia e lëvizjes të arrijë më shpejt temperaturën e punës dhe të ketë më pak fërkim në kushte të ftohta.
Platforma për automjetet e mesme përbëhet nga pesë module, të cilat lidhen duke përdorur tri dimensione fikse. Ajo mundëson prodhimin e SUV-ve dhe sedanëve të segmenteve C dhe D, me lartësi të ndryshme nga toka dhe pozicione të ndryshme të drejtimit.
Standardizimi i pjesëve është ndër përfitimet e platformës. Përputhshmëria e komponentëve në hapësirën e motorit pritet të arrijë rreth 90 për qind, nga afërsisht 60 për qind në platformën e mëparshme hibride. Ky ndryshim do të ulë peshën me rreth 10 kilogramë.
Në të gjitha modelet, bateria do të vendoset nën ulësen e pasme. SUV-të e mëparshme e mbanin atë në hapësirën e gomës rezervë. Honda ka bashkuar dy llojet e dizajnit të baterive në një dhe ka përgjysmuar numrin e pjesëve.
Bateria do të lidhet me shinat e ulëseve dhe do të ketë edhe rol strukturor. Vendosja brenda distancës mes boshteve parashikohet të zvogëlojë me 2 për qind momentin e inercisë së rrotullimit rreth boshtit vertikal të automjetit.
Me këtë zgjidhje hapet edhe mundësia që goma rezervë të vendoset nën dysheme, një veçori që deri tani ka qenë e kufizuar në disa modele hibride.
Në karroceri, pjesa e çelikut me rezistencë të lartë prej 980 MPa do të rritet nga 11.2 në 37.2 për qind. Materialet do të përzgjidhen duke marrë parasysh edhe disponueshmërinë e tyre në tregjet përkatëse.
Honda nuk synon një karroceri tepër të ngurtë, pasi një strukturë e tillë mund të ndikojë negativisht në ngarkesën mbi goma. Prandaj, ngurtësia do të shtohet në disa zona, ndërsa pjesë të tjera do të ruajnë një fleksibilitet të kontrolluar, për të përmirësuar qëndrueshmërinë gjatë kthesave.
Sistemi i ri elektrik me tërheqje në të katër rrotat
Sistemi DualPower eAWD shënon ndryshimin kryesor në konfigurimin e tërheqjes. Ai zëvendëson zgjidhjen mekanike me bosht transmisioni dhe përdor një motor të veçantë në pjesën e pasme.
Me kontroll të pavarur të boshteve të përparme dhe të pasme, sistemi mund ta shpërndajë më shpejt çift-rrotullimin gjatë përshpejtimit, frenimit dhe kthesave. Ai gjithashtu rikuperon energji përmes frenimit në boshtin e pasmë.
Kontrolli i tërheqjes do të përdorë dy qarqe, nga një për secilin bosht. Kështu, rrotat në njërin bosht që rrëshqasin nuk do të bëjnë që të ulet fuqia në boshtin tjetër, për sa kohë që rrotat e tij vazhdojnë të kenë kapje me rrugën.
Pozicion më i përshtatshëm drejtimi dhe më shumë komoditet
Përmasat dhe lëvizjet natyrore të trupit të njeriut kanë shërbyer si bazë për rishikimin e pozicionit të drejtimit.
Hapësira mes mbështetëses së këmbës dhe pedalit të gazit do të jetë 140 milimetra, ndërsa këndi i mbështetëses do të përshtatet më pranë pedalit. Për SUV-të dhe sedanët do të ofrohen nga një konfigurim i veçantë.
Timoni do të vendoset një gradë më vertikalisht dhe do të ketë 10 milimetra shtesë rregullim teleskopik, për të kufizuar përkuljen e bërrylave.
Hapësira mes pedalit të frenave dhe atij të gazit do të ngushtohet nga 45 në 40 milimetra. Të dy pedalët do të jenë më të mëdhenj: ai i frenave do të zgjatet me 10 milimetra, ndërsa pedali i gazit me 13 milimetra. Kjo synon të krijojë më shumë sipërfaqe kontakti për shoferët e gjatë dhe të shkurtër.
Ndryshime do të bëhen edhe te ulëset e pezullimi. Honda ka rregulluar pezullimin për ta bërë lëvizjen e karrocerisë në kthesa të përputhet më mirë me lëvizjen e trupave të personave në ulëset e përparme.
Ulëset Body Stabilizing Seat, të përdorura për herë të parë në Fit të vitit 2020, do të pajisen me mbështetje shtesë për shpatullat. Honda synon që pasagjerët të mos kenë nevojë të shtrëngojnë vazhdimisht muskujt për të ndjekur lëvizjet e automjetit, duke kufizuar lodhjen në udhëtime të gjata.
Kompania ka vendosur si objektiv hedhjen në treg të gjithsej 15 modeleve hibride të gjeneratës së ardhshme në tregjet globale deri në mbylljen e vitit financiar më 31 mars 2030.