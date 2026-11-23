Aprilia Racing përfundoi fundjavën në Katar me fitore dhe dy pilotë në podium. Marco Bezzecchi, i cili u nis nga vendi i parë, mbajti epërsinë përgjatë gjithë garës, nga xhiroja e hapjes deri në finish.
Ky ishte triumfi i gjashtë sezonal për italianin, pas fitoreve në Buriram, Goiania, Austin, Mugello dhe Indonezi. Në kategorinë kryesore të MotoGP-së, Bezzecchi numëron tani 12 fitore.
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Me këtë rezultat, ai arriti edhe një rekord: është piloti i parë që ka fituar 12 garat e para në kategorinë kryesore në 12 qarqe të ndryshme. Në karrierën e tij në MotoGP, Bezzecchi ka gjithsej 30 podiume, ndërsa ky ishte i 12-ti i sezonit.
Raul Fernandez kompletoi podiumin e Aprilias në Katar. Pas rikthimit nga lëndimi, ai e mbylli garën në vendin e tretë për ekipin SuperFile Trackhouse MotoGP. Bashkëpiloti i tij, Ai Ogura, përfundoi i katërti.
Edhe Jorge Martin pati një paraqitje të karakterizuar nga qëndrueshmëria, duke zënë vendin e shtatë. Spanjolli u nis nga rreshti i katërt dhe garoi pavarësisht dhimbjeve e rikuperimit të paplotë pas rrëzimit në garën sprint në Phillip Island. Në garën sprint, ai kishte përfunduar i treti.
Katër motoçikleta Aprilia RS-GP26 u renditën në dhjetëshen e parë, rezultat që dëshmoi formën e mirë të prodhuesit italian.
Fitorja e Bezzecchit e çoi Aprilia Racing në nëntë triumfe për këtë sezon dhe në 17 fitore në historinë e saj në kategorinë kryesore. Për prodhuesin nga Noale, ky ishte triumfi i 311-të në Kampionatin Botëror të Motoçiklizmit FIM.
Rezultati shënoi gjithashtu paraqitjen më të mirë të Aprilias në pistën e Lusailit. Deri më tani, marka nuk ishte ngjitur në podiumin e garës kryesore në këtë pistë.
Pas garës, Bezzecchi u shpreh i kënaqur me fitoren. Ai tha se në xhirot e para ishte përpjekur të largohej nga grupi, përpara se ta përqendronte vëmendjen te menaxhimi i gomave.
“Jam shumë i lumtur me këtë fitore. Kemi bërë një punë të shkëlqyer dhe po e shijojmë këtë moment. Tani do të kthehemi në shtëpi për të pushuar dhe për t’u përgatitur për garën në Portimão”, deklaroi italiani.
Martin foli për vështirësitë fizike që pati gjatë garës. Sipas tij, fraktura po shërohet dhe ai pret t’i afrohet formës së plotë në Portimao.
“Fraktura po përmirësohet çdo ditë dhe jam i bindur se në Portimão do të jem afër 100 për qind. I dhashë të gjitha në garë, por duke u nisur nga aq prapa ishte e vështirë të përsërisja rikthimin e së shtunës. Fizikisht ende nuk kisha forcën e nevojshme për ta kontrolluar motoçikletën ashtu siç duhej”, u shpreh spanjolli.
Drejtuesit e Aprilias vlerësuan paraqitjen e pilotëve dhe veçanërisht sakrificën e Martinit, i cili garoi me frakturë në radiusin e djathtë.
Ekipi italian tani përgatitet për garën e radhës në Portimao, ku synon të vijojë rezultatet pozitive.
Në Kosovë, Ventoro Motors by Auto Mita është distributori i autorizuar i Aprilias dhe përfaqëson zyrtarisht prodhuesin italian të motoçikletave në tregun vendor.