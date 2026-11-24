Meta ka lëshuar një aplikacion të Threads për pajisjet iPad dhe ka filluar të aktivizojë etiketat financiare me simbolin e dollarit, të njohura si “cashtags”. Ky funksion, që u bë i famshëm nga Twitter (tani X), u jep përdoruesve mundësinë të shohin në të njëjtën faqe kuotimet dhe bisedat rreth një aksioni.
Versioni për iPad e shfaq rrjedhën kryesore të postimeve në një kolonë të vetme, edhe kur tableti përdoret në orientim peizazh. Disa përdorues kishin pritur një paraqitje me shumë kolona, të ngjashme me atë që ofron versioni në shfletues. Nga ekrani kryesor, një lëvizje djathtas hap seksionin e kërkimit, ndërsa një lëvizje majtas hap menynë me listat e postimeve.
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Një cashtag krijohet duke vendosur shenjën e dollarit përpara simbolit të një aktivi financiar, për shembull $AAPL për aksionet e Apple. Kur përdoruesi prek etiketën, hapet një faqe me diskutimet për atë aktiv. Në pjesën e sipërme të faqes shfaqen kuotimi në kohë reale, grafiku i çmimit dhe të dhëna të tjera. Gjithashtu, sugjerimet që dalin gjatë shkrimit në fushën e kërkimit tregojnë çmimin aktual dhe ndryshimin në përqindje.
Inxhinieri i Threads, Guy Dickinson, ka bërë të ditur se funksioni në fazën fillestare përfshin aksionet e listuara në Bursën e Nju-Jorkut dhe në Nasdaq, fondet e tregtuara në bursë (ETF) dhe kriptovalutat. Aktivizimi i etiketave po kryhet gradualisht në versionin e shfletuesit, në iOS dhe në Android, kështu që ato mund të mos jenë të disponueshme menjëherë për të gjithë përdoruesit.
Ky përditësim e vendos Threads në garë me X edhe për audiencën që ndjek zhvillimet financiare në kohë reale përmes rrjeteve sociale. Më herët gjatë këtij viti, Meta raportoi se Threads kishte kaluar shifrën prej 500 milionë përdoruesish aktivë në muaj. Shefi ekzekutiv Mark Zuckerberg u shpreh se kompania mendon që platforma mund të arrijë në një miliard përdorues me kalimin e kohës.