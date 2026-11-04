Castagna Milano propozon një Giulia Quadrifoglio kabriolet unike, me pjesën e përparme që kujton Peugeot

Castagna Milano, kompani italiane e karrocerive, ka paraqitur një projekt për ta kthyer Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nga sedan sportiv në një kabriolet ekskluzive me dy ulëse. Propozimi parashikon një karroceri prej fibrash karboni, pamje tërësisht të ndryshuar dhe kapak motori shumë më të gjatë, duke i dhënë makinës përmasa dukshëm të ndryshme nga modeli standard dhe karakterin e një grand tourer-i.
Vëmendje ka tërhequr sidomos pjesa e përparme, e cila ka nxitur krahasime me modelet Peugeot. Dritat e ditës, që ngjajnë me dhëmbë, dhe format këndore sjellin ndër mend gjuhën e dizajnit të markës franceze. Pjesa tjetër e propozimit, ndërkohë, synon të mbajë gjallë frymën sportive të Alfa Romeos.
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Për të krijuar vend për kapakun e zgjatur, Castagna Milano propozon që ulëset e përparme të zhvendosen 330 milimetra drejt pjesës së pasme. Kapaku do të qëndronte 40 milimetra më poshtë se te Giulia standarde dhe do të kishte një sipërfaqe të madhe me fibra karboni të ekspozuara. Përpara janë konceptuar edhe kanale këndore në formë Y-je, të cilat do të shërbenin për ftohjen e frenave dhe do të mbulonin pjesërisht fenerët.
Të dy akset do të zgjeroheshin për t’iu afruar përmasave të Giulia GTAm, versionit më ekstrem, ndërsa parafangot do të merrnin shtesa të theksuara. Në pjesën e pasme, një vijë dalluese e karrocerisë do të përshkonte trupin e makinës duke përfshirë dritat. Difuzori dhe spoileri aktiv do të plotësonin pamjen më agresive.
Edhe kabina do të pësonte ndryshime të mëdha, me përdorimin e drurit, dy llojeve të lëkurës dhe xhamave të rinj. Megjithëse projekti heq çatinë e fortë dhe ulëset e pasme, kompania thotë se hapësira për bagazhe do të arrinte në 623 litra me çatinë prej pëlhure të palosur.
Objektivi i Castagna Milanos është një peshë prej vetëm 1,420 kilogramësh, relativisht e ulët për këtë kategori. Kjo shifër mbetet ende një synim dhe mund të verifikohet vetëm nëse automjeti ndërtohet.
Motori 2.9-litërsh V6 me dy turbo i Alfa Romeos do të mbetej nën kapakun e ri. Castagna Milano nuk ka treguar nëse synon të ndryshojë fuqinë e tij, por parashikon një raport më të gjatë të transmisionit për të rritur efikasitetin në udhëtime të gjata. Kështu, propozimi i afrohet më tepër një grand tourer-i luksoz sesa një makine të përqendruar vetëm te pista.
Giulia Quadrifoglio Cabriolet, për tani, është vetëm një propozim digjital. Që të prodhohet një ekzemplar unik, Castagna Milano duhet të gjejë një klient të gatshëm të financojë ndërtimin. Me këtë projekt, kompania kërkon të tregojë edhe mundësitë e personalizimit që ofrojnë ndërtuesit e pavarur të karrocerive, ndërsa prodhuesit e makinave po i zhvillojnë gjithnjë e më shumë shërbime të tilla brenda kompanive të tyre.
Propozimi vjen pasi Alfa Romeo nuk e ka zgjeruar gamën Giulia me variante kupe, kabriolet apo karavan, të cilat mund të kishin shfrytëzuar një platformë të përbashkët. Një zgjerim i tillë për gjeneratën aktuale duket pak i mundshëm, duke u krijuar mundësi kompanive të specializuara t’u përgjigjen klientëve që duan modele më të rralla.
Një tjetër kompani italiane kishte ndjekur më herët këtë rrugë. Në vitin 2022, Zagato prezantoi Giulia SWB Zagato: një kupe me dy dyer, karroceri të veçantë dhe siluetë klasike grand tourer-i. Ajo mbështetej gjithashtu në platformën e Giulia Quadrifoglio, përdorte të njëjtin motor V6 me dy turbo dhe merrte frymëzim nga GTAm sportiv.
Zagato dhe Castagna Milano kanë zgjedhur zgjidhje të ndryshme për ta kthyer sedanin sportiv të Alfa Romeos në një automjet me prodhim shumë të kufizuar. Projekti i Zagatos është një kupe me çati fikse; ai i Castagna Milanos është një kabriolet me dy ulëse, kapak motori të zgjatur dhe përdorim të gjerë të fibrave të karbonit.
As Giulia SWB Zagato, as kabrioletja e propozuar nga Castagna Milano nuk gjenden në konfiguruesin zyrtar të Alfa Romeos. Të dyja u drejtohen blerësve që pranojnë të paguajnë më shumë për një makinë unike, të ndryshme nga modelet e prodhimit masiv. Në rastin e propozimit të Castagna Milanos, mbetet e paqartë nëse do të gjendet një klient që ta financojë dhe ta kthejë në automjet real.