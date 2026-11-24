Mërgim Vojvoda ka vendosur të vijojë karrierën e tij në futbollin italian, duke lënë pas ofertat milionëshe që i erdhën nga Lindja e Mesme. Synimi i tij mbetet të qëndrojë sa më gjatë në një nga pesë kampionatet më të forta të Evropës.
Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës është një nga të paktët futbollistë shqiptarë që luan në këtë nivel. Prej vitit 2020, ai ka grumbulluar 180 paraqitje në Serie A, shumica e tyre me Torinon, ku luajti 135 ndeshje. Te Como ka regjistruar 45 ndeshje, ndërsa me Udinesen, skuadrën e tij të tanishme, ka 14 paraqitje deri më tani.
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Në një intervistë për emisionin “Udinese Tonight” në televizionin “TV 12”, Vojvoda tregoi se gjatë verës kishte marrë oferta nga Lindja e Mesme, por parapëlqeu të vazhdonte aventurën italiane. Ai shpjegoi se i pëlqen të luajë në Itali, ku niveli është shumë i lartë, dhe se donte të qëndronte në një kampionat të tillë.
Ai shtoi se edhe bashkëlojtarët e tij te Kombëtarja e Kosovës e vlerësojnë futbollin italian si më të vështirë, veçanërisht në aspektin taktik. Sipas tij, në kombëtare bisedon me lojtarë që kanë luajtur në Itali, Francë dhe Spanjë, të cilët thonë se liga italiane kërkon më shumë taktikë dhe përqendrim, pasi nuk mund të bësh gabime.
Vojvoda foli edhe për ambientimin e tij në Itali, duke theksuar se integrimi në kulturën dhe shoqërinë vendase ishte një prioritet që në ditën e parë. Ai kujtoi se sapo mbërriti u përpoq të integrohej dhe pas disa muajsh dha intervista në italisht. Sipas tij, kjo është shumë e rëndësishme: fillimisht duhet të integrohesh, pastaj të tjerët të hapin krahët. Ai shtoi se shumë presin të ndodhë e kundërta, por duhet të jesh i pari që mëson gjuhën, kulturën dhe ushqimin.
Mbrojtësi 31-vjeçar kaloi te Torino në shtator të vitit 2020 nga Standard Liege dhe qëndroi atje deri në shkurt të vitit 2025, kur u transferua te Como. Në korrik të këtij viti, ai ndërroi sërish ambient dhe iu bashkua Udineses. Skuadra aktuale po kalon një periudhë jo të mirë, pasi renditet në vendin e parafundit në Serie A me vetëm gjashtë pikë. Megjithatë, Vojvoda është optimist se gjërat do të ndryshojnë dhe se ekipi do të dalë nga zona e rënies.
Ai u shpreh se është ndier mirë që në çastin e parë te Udinese, duke vlerësuar mikpritjen e klubit dhe të tifozëve, ndonëse pranoi se përgatitja fizike ishte e ndryshme nga ajo me të cilën ishte mësuar. Sipas tij, sapo mbërriti ndjeu ngrohtësinë e klubit dhe të tifozëve, por përgatitja fizike që bënë ishte ndryshe dhe ai nuk ishte në formën më të mirë. Sa më shumë ndeshje kalonin, aq më shumë e ndiente këtë, por ai u shpreh shumë i lumtur që ndodhet aty.
Ai shtoi se kur arrin të dalësh nga një situatë e vështirë, arritja bëhet edhe më e mrekullueshme dhe se dëshiron të japë 100 për qind deri në fund.
Vojvoda kujtoi edhe periudhën te Como, ku punoi me trajnerin Cesc Fabregas, të cilin e vlerësoi lart. Nën drejtimin e spanjollit, ai u aktivizua në disa pozicione, përfshirë mbrojtësin e djathtë, të majtë dhe sulmuesin e krahut. Ai tregoi se nën drejtimin e Fabregasit luante si mbrojtës i djathtë, i majtë dhe anësor. Në fillim të sezonit të kaluar te Como, të gjithë sulmuesit e krahut ishin të dëmtuar dhe trajneri e aktivizoi në atë rol; ai luajti shumë mirë dhe e kaloi gjithë sezonin aty.
Ai kujtoi se kur mbërriti te Como, skuadra ishte në zonën e kuqe, por trajneri ishte i bindur se mund t’ia dilnin dhe e mbyllën sezonin në vendin e dhjetë. Vojvoda shtoi se edhe te Udinese e dinë cilësinë që kanë dhe se është thelbësore që secili të jetë gati fizikisht dhe mendërisht e të japë gjithçka; nëse kjo ndodh, ai është i bindur se mund t’ia dalin.
Ai theksoi se Udineses nuk i ka munguar potenciali, por dëmtimet e lojtarëve kanë ndikuar te ecuria e skuadrës. Sipas tij, deri tani gjithmonë ka munguar dikush dhe kjo nuk ka qenë e lehtë as për trajnerin. Nëse të gjithë janë të shëndetshëm, ai beson se mund të bëjnë po aq mirë sa vitin e kaluar.
Vojvoda është gjithashtu futbollisti me më shumë paraqitje në historinë e Kombëtares së Kosovës. Pas debutimit në vitin 2017, ai ka regjistruar 81 ndeshje me fanellën dardane.