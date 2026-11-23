BYD ka zbuluar SUV-in e ri hibrid Fang Cheng Bao Tai 9, i pajisur me gjashtë ulëse dhe me një veçori të pazakontë: timoni mund të paloset dhe të zhduket brenda panelit të instrumenteve.
Modeli doli në shitje në Kinë në nëntor 2026, në tri versione. Çmimet e tyre nisin nga rreth 34 mijë euro dhe arrijnë në 40 mijë euro.
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Sistemi e rrotullon timonin deri në 180 gradë dhe e tërheq atë brenda panelit brenda vetëm 10 sekondash. Pasi timoni të jetë futur, një kapak elektrik mbulon hapësirën dhe lë një sipërfaqe të sheshtë.
Veçoria funksionon vetëm kur automjeti është i ndalur. Ajo mund të përdoret bashkë me ulësen e shoferit, e cila shtrihet deri në 165 gradë, për ta shndërruar kabinën në një ambient pushimi.
BYD bën të ditur se mekanizmi mbështetet në teknologjinë motorike të krijuar për robotët humanoidë.
Fang Cheng Bao Tai 9 ka një motor turbo 1.5-litërsh dhe dy motorë elektrikë, që së bashku prodhojnë 536 kuaj fuqi. Përshpejtimi nga 0 në 100 km/h zgjat 4.8 sekonda.
Me baterinë 66.48 kWh, SUV-i mund të përshkojë deri në 310 kilometra duke përdorur vetëm energjinë elektrike.
Për momentin, automjeti shitet vetëm në Kinë. BYD nuk ka publikuar ende të dhëna për një lançim të mundshëm në tregjet ndërkombëtare.