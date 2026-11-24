Pinterest ka shtuar një veçori të re prindërore që u mundëson të rriturve të ulin sasinë e materialeve të prodhuara me inteligjencë artificiale që u shfaqen adoleshentëve. Ky përditësim përfshin gjithashtu cilësime për riprodhimin automatik të videove, njoftimet dhe reklamat e personalizuara.
Opsioni i ri ndikon te përmbajtja që adoleshentët hasin gjatë përdorimit të zakonshëm të platformës. Me këtë lëvizje, Pinterest bëhet një ndër platformat e para të mëdha që u jep prindërve mundësinë të kontrollojnë sasinë e materialeve të krijuara me inteligjencë artificiale që u rekomandohen fëmijëve të tyre.
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Deri tani, platformat e tjera janë përqendruar kryesisht te kufizimi i përdorimit të asistentëve me inteligjencë artificiale. Snapchat u ka dhënë prindërve mundësinë të ndalojnë përgjigjet e asistentit të tij ndaj adoleshentëve, ndërsa Meta ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të qasjes te personazhet ekzistuese me inteligjencë artificiale. Në WhatsApp, prindërit mund të vendosin nëse adoleshentët lejohen ta përdorin Meta AI për të krijuar përmbajtje ose për të marrë përgjigje.
Kontrollet mbi materialet që dalin në rekomandime mbeten më të rralla. Në muajin prill, organizata për mbrojtjen e fëmijëve Fairplay i dërgoi YouTube dhe Google një letër të nënshkruar nga më shumë se 200 organizata dhe ekspertë. Ata kërkuan që YouTube të hiqte përmbajtjen e krijuar me inteligjencë artificiale nga YouTube Kids dhe të mos ua rekomandonte video të tilla përdoruesve nën 18 vjeç.
Pinterest kishte shtuar që në vitin 2025 një opsion për të pakësuar shfaqjen e materialeve të krijuara ose të modifikuara me inteligjencë artificiale. Sipas TechCrunch, përmbajtje të tilla vazhdojnë të shfaqen herë pas here edhe kur kufizimi është i aktivizuar.
Me përditësimin e ri, prindërit mund të çaktivizojnë edhe riprodhimin automatik të videove dhe të rregullojnë njoftimet që adoleshentët marrin në pajisje, në shfletues, brenda aplikacionit ose përmes emailit. Pinterest gjithashtu ka riorganizuar faqen e kontrolleve prindërore, në mënyrë që cilësimet, përfshirë ato për reklamat e personalizuara, të gjenden më lehtë.