Afërsisht një në tre të rinj që morën pjesë në një studim të ri amerikan kishin drejtuar pyetje një chatbot-i me inteligjencë artificiale rreth substancave narkotike ose alkoolit, kryesisht për të mësuar se çfarë pasojash mund të sillte përdorimi i tyre.
Shumica e tyre dëshironin të kuptonin se çfarë do të ndodhte nëse përdornin një substancë të caktuar. Pothuajse të gjithë 995 pjesëmarrësit e anketimit, të moshës 18 deri në 29 vjeç, kishin përdorur të paktën një herë një chatbot të tillë si ChatGPT.
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Mireia Triguero Roura, studiuese postdoktorale në Institutin Rutgers për Shëndetin, Politikat e Kujdesit Shëndetësor dhe Kërkimet mbi Plakjen, zhvilloi anketimin me 995 amerikanë në prill të vitit 2026. Pia Mauro, profesoreshë e asociuar në Shkollën e Shëndetit Publik të Rutgers, ishte bashkautore e studimit.
Nga 321 të anketuarit që u kishin bërë chatbot-eve pyetje rreth substancave, 155 prej tyre e kishin bërë këtë të paktën një herë në muaj. Më konkretisht, 103 kishin pyetur një herë në muaj, 39 një herë në javë dhe 13 çdo ditë ose pothuajse çdo ditë.
Studiuesit shprehën shqetësim për këtë prirje, pasi programet që fuqizojnë chatbot-et mund të riprodhojnë lehtësisht informacione të pasakta. Sipas Triguero Roura, mbështetja te këto mjete mund t’i shtyjë të rinjtë drejt sjelljeve që bazohen në të dhëna të gabuara ose veprimeve të rrezikshme lidhur me përdorimin e substancave, veçanërisht në grupmoshën më të ndjeshme ndaj dëmeve të tyre.
Vitin e kaluar, një studim i botuar në revistën JAMA Network Open zbuloi se rreth një në gjashtë të rinj përdornin një chatbot për këshilla mbi shëndetin mendor. Megjithatë, deri në këtë anketim të ri, nuk dihej se sa prej tyre i përdornin këto mjete për pyetje rreth drogërave dhe alkoolit.
Ndër 321 përdoruesit që kishin pyetur një chatbot për substancat, 92,8% donin të dinin pasojat e përdorimit, si p.sh. rreziqet që mund të pasonin. Rreth gjysma, gjegjësisht 48,6%, kërkuan informata specifike për një substancë të caktuar, si sasinë që duhej marrë. Pak më shumë se një e treta pyetën për varësinë dhe problemet që lidhen me të.
Chatbot-i nuk ishte burimi i vetëm i informacionit për këta përdorues. Prej 321 personave, 298 kishin kërkuar gjithashtu informacione në Google, ndërsa në të gjithë kampionin e anketimit, 57,5% kishin kryer të paktën një kërkim në Google lidhur me substancat. Kështu, chatbot-i shërbente si një burim shtesë, jo si zëvendësues i burimeve tradicionale.
Autorët paraqitën dy arsye pse këto shifra janë të rëndësishme. Së pari, sipas të dhënave federale të vdekshmërisë që ata cituan, drogat ose alkooli përbënin 25% të vdekjeve mes të rinjve në SHBA gjatë periudhës 2018–2024. Së dyti, raportimet në media kanë përshkruar rastin e vdekjes nga mbidoza të një të riu që kishte përdorur një chatbot për të marrë informacion rreth përdorimit të substancave.
Studiuesit nuk gjetën ndonjë ndryshim domethënës sipas moshës. Të anketuarit e moshës 18–23 vjeç dhe ata 24–29 vjeç kishin pothuajse të njëjtën gjasë të kishin pyetur një chatbot. E njëjta gjë vlente edhe për dallimin midis studentëve dhe jo-studentëve. Dallime u shfaqën megjithatë sipas përkatësisë racore dhe gjinisë.
Mes 139 të anketuarve me ngjyrë, 71 kishin pyetur një chatbot për substancat, krahasuar me 181 nga 607 të anketuarit e bardhë. Burrat kishin më shumë gjasa se gratë të kishin bërë pyetje të tilla. Nga 497 burra, 198 kishin pyetur një chatbot, ndërsa tek gratë, 123 nga 496 e kishin bërë këtë.
Këto dallime mbetën të pranishme edhe pasi studiuesit morën parasysh karakteristika të tjera, përfshirë moshën dhe statusin studentor. Triguero Roura ofroi disa shpjegime të mundshme, të cilat nuk u testuan në studim: pabarazitë në aksesin ndaj kujdesit shëndetësor, stigmatizimi, besimi dhe mënyra e kërkimit të informacionit shëndetësor mund të ndikojnë në zgjedhjen e përdorimit të inteligjencës artificiale për pyetje që lidhen me drogat.
Studiuesit nuk ishin në gjendje të raportonin rezultate të veçanta për të rinjtë hispanikë, sepse platforma Prolific, që u përdor për rekrutimin e pjesëmarrësve, nuk ofroi informacion për origjinën hispanike.
321 përdoruesit e chatbot-eve vlerësuan se sa i dobishëm, i besueshëm dhe i denjë për t’u besuar ishin këto mjete, në një shkallë nga 1 deri në 5. Ata dhanë vlerësime veç e veç për përdorimin e përditshëm dhe për pyetjet rreth substancave. Në të dyja rastet, vlerësimet rezultuan të larta.
Dobishmëria mori një vlerësim mesatar më të lartë për përdorimin e përditshëm, me 4,44 pikë nga 5, krahasuar me 4,12 pikë për pyetjet rreth substancave. Besueshmëria ishte më e lartë për pyetjet rreth substancave, me 3,66 pikë, krahasuar me 3,51 pikë për përdorimin e përditshëm. Vlerësimi për saktësinë dhe besueshmërinë e përgjigjeve ishte pothuajse i njëjtë në të dyja kontekstet.
Pra, të rinjtë i shihnin chatbot-et si pak më pak të dobishme për pyetjet rreth drogërave sesa për temat e tjera, por njëkohësisht pak më të denja për t’u besuar. Sipas autorëve, anonimiteti mund të jetë një nga arsyet që i tërheq përdoruesit drejt këtyre mjeteve. Ata gjithashtu iu referuan testeve të chatbot-eve për pyetje shëndetësore, të cilat kishin prodhuar rezultate shqetësuese, dhe vunë në dukje se të rinjtë mund të veprojnë bazuar në informacionet e gabuara që përsërisin këto sisteme.
Për të kryer anketimin, studiuesit rekrutuan pjesëmarrësit në prill të vitit 2026 përmes Prolific, një platformë online që verifikon pjesëmarrësit dhe i paguan ata për plotësimin e anketave. Secili person mori 50 cent.
Kampioni u ndërtua për të përfaqësuar popullsinë e të rinjve në SHBA, me numra afërsisht të barabartë të burrave dhe grave. Dy grupmoshat, 18–23 vjeç dhe 24–29 vjeç, kishin përmasa të ngjashme, ndërsa ndarja sipas përkatësisë racore u bazua në të dhënat e anketave të regjistrimit të popullsisë.
Para se të pyesnin për substancat, studiuesit u shpjeguan pjesëmarrësve çfarë kuptohej me inteligjencë artificiale gjeneruese: chatbot-e ose aplikacione që imitojnë bisedën njerëzore. Si shembuj u përmendën ChatGPT, Google Gemini, Meta AI dhe My AI i Snap. Nga 995 personat që kaluan kontrollet e cilësisë, 968 kishin përdorur të paktën një prej këtyre mjeteve në një moment të jetës së tyre. 27 personat që nuk kishin përdorur asnjë prej tyre u llogaritën si persona që nuk kishin bërë pyetje rreth substancave. Pesë pjesëmarrës të tjerë u përjashtuan për shkak se nuk i kaluan kontrollet e cilësisë.
Studiuesit pyetën se kush i përdorte chatbot-et për pyetje rreth substancave, por jo se çfarë përgjigjesh jepnin këto mjete. Sipas autorëve, pyetja ende pa përgjigje është nëse informacionet e dhëna ishin të sakta dhe çfarë veprimesh ndërmorën të rinjtë bazuar në to.
Edhe kampioni i studimit përbën një kufizim. Personat që regjistrohen për të marrë pjesë në anketa online mund të jenë më aktivë në internet dhe më të informuar për inteligjencën artificiale sesa të rinjtë në përgjithësi. Prandaj, shifra prej një në tre mund të jetë më e lartë se sa është në realitet. Pyetjet u përshtatën posaçërisht për këtë anketim dhe nuk ishin testuar më parë. Për më tepër, disa përgjigje mund të jenë të pasakta, pavarësisht kontrolleve të cilësisë.
Triguero Roura dhe Mauro rekomanduan që studimet e ardhshme të testojnë saktësinë e përgjigjeve që chatbot-et japin për substancat, si dhe mënyrën se si të rinjtë i interpretojnë këto përgjigje dhe veprojnë në bazë të tyre.