Fituesja e turneut të fundit të tenisit për femra, FAGE WTA Finals 2026, do të marrë një Mercedes-AMG të prodhuar posaçërisht për këtë rast. Vetura është krijuar në vetëm një ekzemplar dhe nuk do të shitet apo ofrohet për porosi.
Modeli Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ është personalizuar përmes programit “Manufaktur Made to Measure”. Ceremonia e dorëzimit te kampionia do të mbahet më 15 nëntor, në Indian Wells, Kaliforni.
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Pamja e jashtme përfshin ngjyrën e posaçme “Ultraviolet”, e cila merr frymëzim nga identiteti vizual i WTA-së. Në kabinë janë përdorur lëkurë Nappa Crystal White, detaje me fibër karboni dhe mbështetëse koke me qëndisje të veçantë. Një pllakë me emrin e fitueses do ta plotësojë personalizimin.
Megjithëse është unik në pamje, automjeti ruan konfigurimin standard AMG dhe sistemin 4Matic+ me tërheqje në të katër rrotat.
Çiftet që fitojnë turneun nuk do të marrin këtë Mercedes-AMG; çmimi për to do të jetë përdorimi falas i automjeteve Mercedes-Benz për 12 muaj.