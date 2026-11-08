Ferrari 499P Modificata, një prej modeleve më të rralla, del në ankand me vlerë miliona euro

Ferrari 499P Modificata, një prej modeleve më të rralla, del në ankand me vlerë miliona euro

Një Ferrari i veçantë i gjeneratës moderne do të ofrohet në ankand muajin e ardhshëm, ndërsa çmimi i tij pritet të kapërcejë 9 milionë dollarë, ose rreth 8 milionë euro.

Automjeti është një Ferrari 499P Modificata, varianti i krijuar për klientët mbi bazën e modelit 499P, i cili triumfoi në garën “24 Hours of Le Mans”.

Të lidhura

None found

Nën kapak ndodhet një motor 3.0-litërsh V6 twin-turbo, i kombinuar me një motor elektrik të pozicionuar në pjesën e përparme.

Falë funksionit “Push to Pass”, fuqia e kombinuar arrin në 858 kuaj-fuqi, ndërsa versioni i garave është i kufizuar në rreth 680 kuaj-fuqi.

Prodhuesi italian ka rregulluar edhe sistemet elektronike të kontrollit, ndërsa gomat Michelin janë zëvendësuar me goma të posaçme Pirelli.

Trupi i makinës është ndërtuar me fibra karboni dhe ruan karakteristikat e theksuara aerodinamike të prototipit që garoi në Le Mans.

Christie’s do të nxjerrë në shitje shasinë me numër 20, e cila është e lyer në të kuqe, mban numrin “88” dhe përfshin elemente me ngjyrat e flamurit italian.

Parashikimet flasin për një çmim shitjeje mbi 7.5 milionë franga zvicerane, shifër që përkthehet në më shumë se 9 milionë dollarë.

Blerësi do të përfitojë gjithashtu akses në programin e veçantë të Ferrarit, “Sport Prototipo Clienti”, ku përfshihen aktivitete të dedikuara në pistë dhe asistencë teknike.

Megjithatë, deri në dhjetor të vitit 2028 automjeti do të duhet të qëndrojë në Maranello. Gjatë kësaj periudhe, Ferrari do të kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tij, përpara se makina t’i dorëzohet koleksionit privat të pronarit.


Shtuar 8.11.2026 13:52

Tags:
Prodhuesi thotë se mjeti fluturues me dy ulëse mund të përdoret në Kinë verën e ardhshme

Prodhuesi thotë se mjeti fluturues me dy ulëse mund të përdoret në Kinë verën e ardhshme
Toyota përgatit kamionçinën e vogël Kei-01, me shpejtësi të kufizuar dhe pa leje qarkullimi në autostrada

Toyota përgatit kamionçinën e vogël Kei-01, me shpejtësi të kufizuar dhe pa leje qarkullimi në autostrada
Polestar zbulon Formula 2030, konceptin elektrik që nuk planifikohet të prodhohet

Polestar zbulon Formula 2030, konceptin elektrik që nuk planifikohet të prodhohet
ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026

ZYRTARE: Renault Clio, vetura më e shitur në Kosovë gjatë tetë muajve të parë të 2026
Videoja e pastrimit të një Ford Mustang të vitit 1965 tërheq vëmendje në internet

Videoja e pastrimit të një Ford Mustang të vitit 1965 tërheq vëmendje në internet
Emri Nissan Patrol rikthehet në SHBA pas më shumë se pesë dekadash

Emri Nissan Patrol rikthehet në SHBA pas më shumë se pesë dekadash
Audi Quattro rikthehet në një seri prej vetëm 50 veturash, me V8 deri në 750 kuaj fuqi

Audi Quattro rikthehet në një seri prej vetëm 50 veturash, me V8 deri në 750 kuaj fuqi
Audi mbyll prodhimin e A8 pas 32 vjetësh

Audi mbyll prodhimin e A8 pas 32 vjetësh
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet