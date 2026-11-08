Ferrari 499P Modificata, një prej modeleve më të rralla, del në ankand me vlerë miliona euro

Një Ferrari i veçantë i gjeneratës moderne do të ofrohet në ankand muajin e ardhshëm, ndërsa çmimi i tij pritet të kapërcejë 9 milionë dollarë, ose rreth 8 milionë euro.
Automjeti është një Ferrari 499P Modificata, varianti i krijuar për klientët mbi bazën e modelit 499P, i cili triumfoi në garën “24 Hours of Le Mans”.
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Nën kapak ndodhet një motor 3.0-litërsh V6 twin-turbo, i kombinuar me një motor elektrik të pozicionuar në pjesën e përparme.
Falë funksionit “Push to Pass”, fuqia e kombinuar arrin në 858 kuaj-fuqi, ndërsa versioni i garave është i kufizuar në rreth 680 kuaj-fuqi.
Prodhuesi italian ka rregulluar edhe sistemet elektronike të kontrollit, ndërsa gomat Michelin janë zëvendësuar me goma të posaçme Pirelli.
Trupi i makinës është ndërtuar me fibra karboni dhe ruan karakteristikat e theksuara aerodinamike të prototipit që garoi në Le Mans.
Christie’s do të nxjerrë në shitje shasinë me numër 20, e cila është e lyer në të kuqe, mban numrin “88” dhe përfshin elemente me ngjyrat e flamurit italian.
Parashikimet flasin për një çmim shitjeje mbi 7.5 milionë franga zvicerane, shifër që përkthehet në më shumë se 9 milionë dollarë.
Blerësi do të përfitojë gjithashtu akses në programin e veçantë të Ferrarit, “Sport Prototipo Clienti”, ku përfshihen aktivitete të dedikuara në pistë dhe asistencë teknike.
Megjithatë, deri në dhjetor të vitit 2028 automjeti do të duhet të qëndrojë në Maranello. Gjatë kësaj periudhe, Ferrari do të kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tij, përpara se makina t’i dorëzohet koleksionit privat të pronarit.