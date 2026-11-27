Shoqata Evropiane e Prodhuesve të Automobilave (ACEA) i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që fabrikat ekzistuese të prodhuesve evropianë të automjeteve në Turqi të përfshihen në kuadrin “Prodhuar në BE”, pjesë e Aktit të propozuar të Përshpejtuesit Industrial.
Sipas grupit tregtar me bazë në Bruksel, mbështetja e prodhimit evropian është e nevojshme përballë konkurrencës ndërkombëtare dhe kostove në rritje. Megjithatë, ACEA thekson se rregullat e reja nuk duhet të ndëshkojnë kompanitë për investimet e kryera në përputhje me kuadrin rregullator ekzistues.
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Shoqata paralajmëroi se lënia jashtë e fabrikave aktuale nga shtrirja gjeografike e skemës mund të dobësojë konkurrueshmërinë e prodhuesve evropianë, të vërë në rrezik investimet afatgjata dhe të shtojë pasigurinë rreth vendimeve të ardhshme për prodhimin.
ACEA vlerësoi se industria automobilistike e Turqisë dhe ajo e Evropës janë të lidhura ngushtë. Fabrikat që operojnë në vend luajnë rol në zinxhirët evropianë të furnizimit, në punësim dhe në krijimin e vlerës.
Kjo lidhje është veçanërisht e dukshme te automjetet e rënda, pasi prodhuesit evropianë nxjerrin rreth 33,000 njësi në vit nga fabrikat e tyre në Turqi.
Për këtë arsye, ACEA ka propozuar përjashtime të posaçme për aktivitetet ekzistuese të prodhuesve evropianë të automjeteve në vende fqinje dhe të integruara, si Turqia. Sipas shoqatës, një zgjidhje e tillë do të mbronte investimet, duke ruajtur njëkohësisht synimin e BE-së për forcimin e bazës së saj industriale.
Kjo kërkesë u bë pas qëndrimit të shprehur nga Ford.
Prodhuesi amerikan kundërshtoi të enjten propozimin e BE-së për të përjashtuar automjetet e prodhuara në Turqi nga stimujt “Made in Europe”. Ford paralajmëroi se një masë e tillë do të penalizonte investimet e kryera në përputhje me rregullat ekzistuese të bllokut.
Që nga viti 2021, Ford ka investuar më shumë se 2 miliardë dollarë në zgjerimin e fabrikave të tij në Turqi.
Kompania argumentoi se përjashtimi i automjeteve të prodhuara në Turqi do të dobësonte prodhuesit që operojnë në Evropë. Për këtë arsye, ajo u kërkoi politikëbërësve evropianë të mbështesin industrinë në përballjen me rivalët kinezë.
Ford bëri të ditur se gjysma e pjesëve të përdorura në furgonët Transit prodhohet në Evropë. Automjetet, ndërkohë, janë zhvilluar dhe testuar në Gjermani, Mbretërinë e Bashkuar dhe Belgjikë, në përputhje me rregullat që ishin në fuqi në atë periudhë.
Sipas raporteve të fundit të ACEA-s, Turqia renditet si tregu i tretë më i madh i eksportit për prodhuesit evropianë të automobilave.