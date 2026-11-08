Kategoria e Dytë, nisin 5 sfidat e grupit B: ndiqni rezultatet e minutës

Kategoria e Dytë, nisin 5 sfidat e grupit B: ndiqni rezultatet e minutës

Pesë takimet e grupit B të Kategorisë së Dytë, të vlefshme për javën e 7-të, kanë nisur në orën 13:30.

LIVE/ Fokusi te Butrinti dhe Bylis B, startojnë 5 ndeshjet e grupit B,

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Vëmendja kryesore është te Butrinti dhe Bylis B, skuadra që pozicionohen në krye dhe këtë javë luajnë jashtë fushës së tyre, përkatësisht ndaj Maliqit dhe Albpetrolit.

Në përballjet e tjera, Devolli përballet me Delvinën, Luftëtari me Memaliajn, ndërsa Tomori pret Këlcyrën.

LIVE:

Albpetrol 1-1 Bylis B (Chimeize Godswill 8’/ Leshi 7′)

Devolli 0-0 Delvina

Luftëtari 0-0 Memaliaj

Maliqi 0-1 Butrinti (Mërkuri 7′)

Tomori 0-0 Këlcyra


Shtuar 8.11.2026 13:49

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