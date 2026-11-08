Kategoria e Dytë, nisin 5 sfidat e grupit B: ndiqni rezultatet e minutës

Pesë takimet e grupit B të Kategorisë së Dytë, të vlefshme për javën e 7-të, kanë nisur në orën 13:30.
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Vëmendja kryesore është te Butrinti dhe Bylis B, skuadra që pozicionohen në krye dhe këtë javë luajnë jashtë fushës së tyre, përkatësisht ndaj Maliqit dhe Albpetrolit.
Në përballjet e tjera, Devolli përballet me Delvinën, Luftëtari me Memaliajn, ndërsa Tomori pret Këlcyrën.
LIVE:
Albpetrol 1-1 Bylis B (Chimeize Godswill 8’/ Leshi 7′)
Devolli 0-0 Delvina
Luftëtari 0-0 Memaliaj
Maliqi 0-1 Butrinti (Mërkuri 7′)
Tomori 0-0 Këlcyra