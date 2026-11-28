Bayern Munich nuk arriti të rikthehej te fitorja në Bundesligë, duke u ndalur në një barazim 0-0 përballë Hamburgut në transfertë, në ndeshjen e vlefshme për javën e 11-të të kampionatit gjerman.
Skuadra bavareze e pati të vështirë të krijonte raste të rrezikshme dhe situata u bë edhe më e ndërlikuar në minutën e 44-të, kur Joshua Kimmich u përjashtua me karton të kuq. Vendimi i arbitrit shkaktoi polemika, pasi ndërhyrja u konsiderua e ndëshkuar në mënyrë të ashpër.
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Para këtij momenti, Bayerni kishte pasur mundësi për të shënuar. Në minutën e nëntë, Noah Codjo-Evora ishte pranë golit, por tentativa e tij kaloi shumë pranë shtyllës së djathtë.
Një tjetër rast i mirë u shfaq në minutën e 20-të, kur Bara Sapoko Ndiaye, pas asistimit të Min-Jae Kim, e dërgoi topin mbi kuadrat.
Hamburgu iu afrua golit në minutat e fundit të pjesës së parë. Albert Gronbaek provoi nga një goditje dënimi pranë skajit të zonës, por Jonas Urbig ndërhyri me sukses dhe e ndali goditjen.
Pas pushimit, vendasit u përpoqën të përfitonin nga avantazhi numerik. Martin Adeline pati rastin më të mirë në minutën e 78-të, megjithatë goditja e tij nga brenda zonës përfundoi ngushtë jashtë shtyllës së djathtë.
Ky ishte barazimi i dytë radhazi i Bayernit pa një fitore në Bundesligë, rezultat që shton dyshimet rreth vazhdimësisë së dominimit të tij në futbollin gjerman.
Pas këtij takimi, ekipi i Vincent Kompany renditet i dyti me 23 pikë, vetëm një pikë larg Borussia Dortmundit kryesues.
Dortmundi mund ta çojë diferencën në katër pikë nëse arrin të fitojë ndeshjen e tij.