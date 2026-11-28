Situata në sheshin “Skënderbej” vijon të mbetet e tensionuar. Pas ndërhyrjes së forcave të Policisë për shpërndarjen e protestuesve, zona është mbuluar nga një re e dendur gazi lotsjellës.
Sipas informacioneve, sasi të mëdha tymi që kanë mbuluar hapësirën, duke krijuar vështirësi në zonën e sheshit. Ndërkohë, gjatë ndërhyrjes, Policia ka shoqëruar edhe disa persona. Situata në shesh vijon të jetë e tensionuar, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të vijojë zhvillimi i protestës.
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