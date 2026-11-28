Shpejtësia e paraqitur në panelin e veturës nuk është gjithmonë identike me atë reale. Për këtë arsye, ekzistojnë rregulla ndërkombëtare që përcaktojnë kufirin e lejuar të diferencës mes shpejtësisë së lëvizjes dhe asaj që tregon shpejtësimatësi.
Matja zakonisht bazohet në rrotullimin e rrotave, ndaj saktësia mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm. Përmasat e gomave, zëvendësimi i tyre dhe konsumimi me kalimin e kohës mund të ndryshojnë diametrin e rrotave.
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Pikërisht për këtë arsye, prodhuesit vendosin një tolerancë të caktuar në sistemin e shpejtësimatësit. Megjithatë, pajisja nuk lejohet të shfaqë një shpejtësi më të ulët se ajo me të cilën po lëviz realisht automjeti.
Kështu, nëse shpejtësia reale është 70 kilometra në orë, shpejtësimatësi mund të tregojë 75 kilometra në orë, por nuk duhet të shfaqë 68 apo 65 kilometra në orë.
Ky parim synon t’i mbrojë prodhuesit nga përgjegjësitë e mundshme ligjore në rast aksidentesh dhe përcaktohet nga rregulloret ndërkombëtare.
Sipas Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE), gjatë testimit të automjeteve, shpejtësimatësi mund të tregojë deri në 10 për qind plus katër kilometra në orë mbi shpejtësinë reale.
Prandaj, kur automjeti udhëton me 80 kilometra në orë, pajisja mund të shfaqë maksimumi 92 kilometra në orë. Një tejkalim i këtij kufiri nuk lejohet.
Pas përfundimit të certifikimit, gjatë përdorimit të zakonshëm në rrugë, zbatohen kufij të ndryshëm. Për veturat, autobusët, kamionët dhe automjetet e tjera komerciale, devijimi i lejuar është deri në 10 për qind plus gjashtë kilometra në orë.
Për motoçikletat dhe automjetet me tri rrota që ecin me shpejtësi mbi 50 kilometra në orë, toleranca përcaktohet në 10 për qind plus tetë kilometra në orë.
Një analizë e kryer mbi saktësinë e shpejtësimatësve në disa modele tregoi se Dacia Duster dCi, Mazda MX-5 2.0, BMW 330i M Sport, Škoda Kodiaq 2.0 TDI dhe Seat Arona 1.0 TSI, me një shpejtësi reale prej 80 kilometrash në orë, shfaqnin 83 kilometra në orë.