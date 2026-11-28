Manchester United pësoi humbjen e radhës në Ligën Premier, teksa Brentfordi triumfoi me shifrat e thella 4-0 në përballjen e javës së 12-të.
Vendasit e dominuan pjesën e parë dhe e ndëshkuan ekipin e ‘Djajve të Kuq’ për çdo hapësirë të krijuar. Callum Wilson zhbllokoi rezultatin në minutën e 19-të pas një aksioni të bukur me Dango Ouattaran, duke mposhtur portierin kundërshtar.
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Wilson ishte sërish protagonist në minutën e 32-të. Sulmuesi përfitoi nga asistimi i Ouattaras dhe realizoi golin e dytë të Brentfordit.
Unitedi pati mundësi për të ndryshuar rrjedhën e takimit, por nuk arriti t’i konkretizonte. Harry Maguire goditi traversën që në minutën e tetë, ndërsa Patrick Dorgu dhe Amad Diallo tentuan gjithashtu të rrezikonin portën vendase.
Pas pushimit, Mauricio Pochettino ndërhyri me disa zëvendësime, në përpjekje për ta rikthyer skuadrën në lojë. Megjithatë, Manchester United vazhdoi të vuante përballë Brentfordit dhe nuk gjeti dot golin.
Portieri Caoimhin Kelleher i mohoi Dorgut një gol në minutën e 54-të me një pritje të rëndësishme, ndërsa gjashtë minuta më pas Youri Tielemans goditi traversën.
Brentfordi e vulosi fitoren në minutën e 82-të. Pas një goditjeje nga këndi dhe devijimit me kokë të Dango Ouattaras, Kristoffer Ajer e dërgoi topin në rrjetë për 3-0.
Rezultati përfundimtar u vendos në minutën e 91-të, kur Kevin Schade shënoi golin e katërt të skuadrës vendase.
Pas kësaj disfate, Manchester United mbetet në vendin e parafundit të tabelës së Ligës Premier, me vetëm tetë pikë të grumbulluara pas 12 javësh.