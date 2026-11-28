Sheshi “Skënderbej” vijon të jetë i përfshirë nga tensionet, ndërsa pas ndërhyrjes së policisë për shpërndarjen e protestuesve, zona është mbuluar nga një re e dendur gazi lotsjellës.
Pamjet e filmuara në shesh tregojnë sasi të mëdha tymi që kanë përfshirë hapësirën. Në tokë shihen gjithashtu flakë, ndërsa përplasjet mes protestuesve dhe efektivëve kanë vazhduar gjatë orëve të fundit.
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Protesta e 28 Nëntorit është shoqëruar me përdorimin e gazit lotsjellës dhe autobotëve me ujë me presion, ndërsa protestuesit kanë hedhur edhe molotovë. Përplasjet janë shtrirë në disa zona të kryeqytetit.