Familjes së Mercedes-Benz SL Roadster pritet t’i shtohet një variant i ri, i konceptuar për të vënë në plan të parë komoditetin dhe një përvojë më të rafinuar në drejtim.
Gjatë ceremonisë së çmimeve “Golden Steering Wheel” në Berlin, drejtori ekzekutiv i kompanisë, Ola Källenius, bëri të ditur se debutimi i modelit është planifikuar për vitin 2027. Ky version do të pozicionohet krahas varianteve AMG dhe Maybach.
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Modeli i ardhshëm synon blerësit që duan një ndërthurje të performancës, elegancës dhe rehatisë, por pa karakterin e theksuar sportiv të AMG-së dhe pa ekskluzivitetin maksimal të Maybach-ut.
Imazhet e një prototipi të mbuluar me kamuflazh sugjerojnë ndryshime në pamjen e jashtme. Ndër elementet e dallueshme janë logoja klasike me yllin trekëndësh dhe fenerët e pajisur me detaje në formë ylli.
Për sa i përket pozicionimit, varianti i ri do të vendoset ndërmjet AMG SL, të orientuar drejt performancës, dhe Maybach SL 680, i cili përfaqëson nivelin më të lartë të luksit në këtë familje.
Mercedes-Benz mund të mos përdorë motorin me katër cilindra të SL 43, pasi po shqyrton mundësinë e pajisjes së modelit me një motor me gjashtë cilindra në linjë.
Megjithatë, të dhënat për motorin mbeten ende në nivel raportimesh dhe nuk janë miratuar zyrtarisht nga kompania.
Prodhuesi gjerman nuk ka bërë ende publike as çmimin, as fuqinë dhe as specifikimet teknike të versionit të ri.
Ky model është pjesë e planit të Mercedes-Benz për të prezantuar shtatë automjete të reja gjatë vitit 2027, duke e përfshirë SL Roadster në strategjinë e zgjerimit të gamës.