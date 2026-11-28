Jaguar Land Rover (JLR) ka bërë të ditur se Range Rover GT do të hidhet në treg në fillim të vitit 2027, fillimisht vetëm në variantin tërësisht elektrik. Edhe një version hibrid është parashikuar, por ai nuk pritet të lançohet brenda të njëjtit vit.
Informacioni u konfirmua nga Richard Molyneux, drejtori financiar i JLR-së, gjatë konferencës ku u prezantuan rezultatet financiare të tremujorit të dytë të Tata Motors Passenger Vehicles. Sipas tij, strategjia e prezantimit do të ndjekë dy etapa: fillimisht do të mbërrijë modeli elektrik, ndërsa varianti hibrid do të prezantohet në një fazë të mëvonshme.
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GT-ja do të pozicionohet në një nivel më të ulët se Range Rover-i tradicional me përmasa të plota. Ky orientim përfaqëson një ndryshim të rëndësishëm për markën, e cila deri tani është mbështetur kryesisht te një model kryesor.
Ndryshe nga Range Rover-i elektrik ose versioni me motor me djegie të brendshme, modeli i ri nuk do të jetë një SUV i madh tradicional. Ai do të ketë një profil më të ulët, linja më sportive dhe karakteristikat e një SUV-je luksoze në stilin coupé.
Koncepti i Range Rover GT-së do të përqendrohet te komoditeti, cilësia e lëvizjes dhe rafinimi në asfalt. Për aftësitë në terrene të vështira, Land Rover tashmë ka në gamë modelet Defender dhe Discovery, ndaj GT-ja synon të ofrojë një eksperiencë më të veçantë në rrugë dhe jo të theksojë përdorimin jashtë saj.
Ende nuk ka një çmim zyrtar për këtë model. Aktualisht, Range Rover-i me benzinë kushton pak më shumë se 110 mijë dollarë, ndërsa versioni elektrik në SHBA nis nga 138 mijë dollarë. JLR ka sqaruar vetëm se GT-ja do të jetë pak më e lirë se Range Rover-i i madh. Ndërkohë, pretendimet se çmimi mund të zbresë nën 100 mijë dollarë mbeten ende në nivel spekulativ.
Të dhënat teknike për baterinë, autonominë dhe kohën e karikimit nuk janë publikuar. Megjithatë, është konfirmuar se automjeti do të përdorë platformën Electrified Modular Architecture (EMA), e cila shërben edhe për modelet e reja elektrike të kompanisë. Përmasat e automjetit dhe fuqia e motorit nuk janë bërë ende të ditura.
Versioni hibrid nuk do të jetë i disponueshëm në të njëjtën kohë me atë elektrik. Molyneux tha se ai do të vijë më vonë, brenda një afati të arsyeshëm, por pa përcaktuar një vit të saktë për prezantimin.
Si rrjedhojë, klientët që do të kërkojnë një Range Rover GT gjatë vitit 2027 do të kenë vetëm një alternativë: modelin plotësisht elektrik. Zgjedhja mes variantit elektrik dhe atij hibrid nuk do të jetë e mundur në momentin e parë të daljes në treg.
Vendimi për t’i dhënë përparësi versionit elektrik lidhet edhe me interesin e lartë të tregut. JLR ka marrë afro 5 mijë porosi për Range Rover-in elektrik, ndërsa, sipas Molyneux, kërkesa për automjetet tërësisht elektrike aktualisht është më e madhe se kapaciteti i prodhimit.
Për të përballuar këtë situatë, kompania po punon për rritjen e kapaciteteve të prodhimit. Në këtë zgjerim përfshihet edhe Range Rover Sport elektrik, ndërsa Range Rover GT do të jetë modeli më i ri që do t’i shtohet kësaj linje.