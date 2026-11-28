Besart Cecelia është i ftuari i radhës në podcastin “Arena e Yjeve”, ku ndan historinë e tij në futboll, fillimisht si lojtar dhe më pas në rolin e trajnerit.
Ish-futbollisti kosovar rikthehet te hapat e parë të karrierës me KF Vushtrria dhe Minatori ’89, ndërsa kujton edhe eksperiencën në futbollin turk me Mudurnun dhe Bolusporin. Në rrëfimin e tij përfshihen gjithashtu periudhat te Flamurtari, Drita, Gjiljani, Zrinjski, Liria e Prizrenit dhe Trepça, së bashku me episodet më të rëndësishme të viteve si futbollist.
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Gjatë bisedës, Cecelia tregon edhe për vendimin për të kaluar nga fusha në pankinë. Ai e nisi këtë fazë duke punuar me grupmoshat te Vushtrria, El Clasico, FC Elite dhe Trepça ’89, përpara se të drejtonte ekipet e seniorëve, KF Arbëria dhe Vllaznia e Pozheranit.
Një vend të veçantë në karrierën e tij si trajner zë puna me ekipin e femrave Mitrovica. Me këtë skuadër, Cecelia fitoi titullin e kampionit dhe Kupën e Kosovës.
Ai flet për përpjekjet që çuan drejt këtyre trofeve, vështirësitë e krijimit të një ekipi konkurrues dhe rëndësinë e investimeve për avancimin e futbollit të femrave në Kosovë.
Një tjetër temë e diskutimit janë angazhimet e tij në futbollin shqiptar me Vorën U19 dhe Basanian. Cecelia ndan edhe vëzhgimet e tij mbi ndryshimet mes futbollit kosovar dhe atij shqiptar, veçanërisht sa i përket organizimit, infrastrukturës dhe zhvillimit të talenteve të rinj.
Përmes përvojave të grumbulluara në të dyja rolet, Besart Cecelia sjell kujtime nga karriera, sfidat me të cilat është përballur, mësimet e nxjerra dhe synimet që ka për të ardhmen në futboll.
Episodi i plotë i “Arena e Yjeve” mund të ndiqet në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube.