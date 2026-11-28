Defektet e friksionit, i njohur edhe si kuplung, zakonisht paralajmërohen nga simptoma të vogla. Injorimi i tyre mund të bëjë që një problem i thjeshtë të përfundojë në një riparim të kushtueshëm.
Një tregues i hershëm është sjellja e pazakontë e pedalit. Nëse pedali ulet, zbutet ndjeshëm ose nuk rikthehet më në vendin e tij, mund të ketë një problem me mekanizmin që e komandon.
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Shkaku ndryshon sipas moshës së veturës. Në modelet e vjetra mund të jetë këputur kablloja e friksionit, ndërsa te automjetet më të reja defekti shpesh lidhet me rrjedhje në sistemin hidraulik ose me prishjen e cilindrit përkatës.
Një simptomë tjetër është rrëshqitja e kuplungut. Në këtë situatë, xhirot e motorit rriten gjatë përshpejtimit, por shpejtësia e veturës nuk shtohet në të njëjtin ritëm, pasi fuqia nuk përcillet siç duhet te rrotat.
Vazhdimi i përdorimit në këtë gjendje mund të shkaktojë mbinxehje dhe humbje progresive të funksionit. Erë e theksuar djegieje, tym dhe rënie e fuqisë mund të jenë shenja të një dëmtimi më të rëndë.
Vëmendje kërkojnë gjithashtu dridhjet që shfaqen gjatë nisjes dhe zhurmat e pazakonta gjatë shtypjes apo lirimit të pedalit të friksionit.
Simptomat mund të bëhen më të theksuara gjatë udhëtimeve të gjata, kur sistemi nxehet, ose kur automjeti lëviz me ngarkesë të madhe.
Marin Morava, këshilltar teknik i Shërbimit të Ndihmës në Rrugë të Klubit Kroat të Automobilizmit (HAK), thekson se reagimi në kohë mund të shmangë dëmtimet e mëtejshme.
Nëse shfaqen shenja mbinxehjeje, vetura duhet ndalur dhe lënë të ftohet. Kur ka tym ose një erë të fortë djegieje, udhëtimi nuk duhet të vazhdojë pa u kryer më parë një kontroll teknik.
Koha e riparimit mund të jetë nga një deri në pesë ditë pune, në varësi të defektit, vështirësisë së ndërhyrjes dhe disponueshmërisë së pjesëve rezervë.
Kontrolli i menjëhershëm në servis mbetet zgjidhja më e sigurt për të shmangur dëme më të mëdha dhe shpenzime të panevojshme.