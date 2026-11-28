Rreth 1.200 vende të reja pune pritet të hapen me intensifikimin e punimeve për autostradën Prilep-Manastir. Pozicionet u drejtohen inxhinierëve të ndërtimit dhe të trafikut, gjeodetëve, stafit teknik e laboratorik, operatorëve të makinerive të rënda, shoferëve, si edhe punëtorëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar.
Njoftimin e bëri zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, gjatë panairit të punës të zhvilluar sot në Prilep, i organizuar nga kompanitë Behtel dhe Enka.
Të lidhura
None found
Sipas Nikolloskit, ky projekt përbën një mundësi të rëndësishme për të rinjtë që përfundojnë studimet në degët e inxhinierisë së ndërtimit apo arkitekturës, për inxhinierët e rinj dhe për të gjithë punëtorët që kërkojnë një vend pune, pavarësisht nëse janë të kualifikuar apo jo.
“Përshpejtimi i ndërtimit të autostradës Prilep-Manastir sjell rreth 1.200 vende të reja pune dhe mundëson punësimin e po kaq personave në Rajonin e Pellagonisë. Për shumë njerëz kjo do të jetë mundësi për të punuar, por edhe për të fituar përvojë e njohuri, pasi ndërtimi i një autostrade nuk është një proces që ndodh çdo ditë. Bëhet fjalë për vende pune për inxhinierë ndërtimi dhe trafiku, gjeodetë, staf teknik e laboratorik, operatorë të makinerive të ndërtimit, shoferë dhe punëtorë ndërtimi të kualifikuar e të pakualifikuar”, tha ai.
Panairi do të vijojë për disa ditë. Ministri e cilësoi Behtel dhe Enkën si një prej kompanive ndërtimore më konkurruese në vend, si për nivelin e ekspertizës, ashtu edhe për pagat që ofron.
“Kjo është vetëm dita e parë dhe mundësia do të mbetet e hapur. Po krijohen 1.200 vende pune. Behtel dhe Enka renditen në krye për sa i përket pagës mesatare mujore neto të paguar. Për vitin 2025, kjo mesatare është 137.000 denarë, ndërsa paga më e ulët që ofrojnë është 60.000 denarë. Pra, flasim për vende pune me pagesë shumë të mirë”, u shpreh Nikolloski.
Ai u bëri thirrje banorëve të Prilepit dhe të komunave Mogillë, Novac, Rosoman, Krivogashtan, Krushevë, Demir Hisar, Resnjë dhe Manastir që të aplikojnë, duke theksuar se gjatë tre viteve të ardhshme parashikohen punime intensive.
Në panair, Nikolloski, përfaqësues të Behtel dhe Enkës, drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore Koce Trajanovski, zëvendësministri i Ekonomisë Marjan Risteski dhe deputetët prezantuan mundësitë e punësimit, kushtet e punës dhe ecurinë e ndërtimit të autostradës Prilep-Manastir.