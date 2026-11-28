Piaggio ka prezantuar versionin e ri të Typhoon-it, skuterit që u bë veçanërisht i njohur gjatë viteve ’90. Modeli rikthehet me një pamje të rifreskuar, motor 125 cc, teknologji bashkëkohore dhe zgjidhje praktike për përdorimin e përditshëm në qytet.
Typhoon ishte ndër modelet që ndikuan në përhapjen e skuterëve si mjet urban gjatë viteve ’90. Përmasat e vogla, struktura e fortë dhe funksionaliteti e bënë atë një zgjedhje të preferuar për lëvizjet në qytet.
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Me këtë gjeneratë të re, Piaggio synon të ruajë identitetin e modelit të dikurshëm, ndërsa sjell përmirësime në teknologji, rehati dhe manovrim në trafikun urban.
Pamje e rifreskuar me gjurmë të modelit klasik
Versioni i ri ka ruajtur disa prej tipareve më të dallueshme të Typhoon-it origjinal. Mes tyre janë pjesa e përparme me formën e njohur si “sqepi i rosës” (duckbill), mbrojtësja e këmbëve dhe rrotat me përmasa relativisht të mëdha.
Në të njëjtën kohë, linjat e karrocerisë janë thjeshtuar dhe dimensionet kompakte janë menduar për ta bërë skuterin më të lehtë për t’u drejtuar në rrugët e qytetit.
Typhoon-i i ri është 1,985 mm i gjatë dhe 806 mm i gjerë, përfshirë pasqyrat, ndërsa lartësia e ulëses arrin në 797 mm.
Prakticiteti përfshin edhe një platformë të sheshtë për këmbët, ku mund të vendoset një çantë ose çantë shpine. Në pjesën e brendshme të mbrojtëses së përparme është vendosur gjithashtu një grep për sigurimin e tyre.
Motor 124 cc me CVT automatik
Skuteri përdor një motor njëcilindërsh, me katër kohë dhe kapacitet 124 cc, i cili përmbush normën e emetimeve Euro 5+.
Njësia motorike prodhon 7.8 kW fuqi në 7,400 rrotullime në minutë, ndërsa çift-rrotullimi maksimal është 10.4 Nm në 6,200 rrotullime në minutë.
Motori është pajisur me injektim elektronik të karburantit, ftohje me ajër dhe mekanizëm shpërndarjeje me tri valvula.
Fuqia transmetohet përmes një sistemi automatik CVT, i cili synon ta bëjë drejtimin më të thjeshtë në kushtet e trafikut urban, ku nisjet dhe ndalesat përsëriten shpesh.
Rezervuari mban gjashtë litra karburant, ndërsa rezerva e deklaruar është 1.2 litra.
Rrota 14 inç dhe frenim i kombinuar
Struktura e Typhoon-it të ri mbështetet në një kornizë me tuba çeliku dhe përforcime strukturore të salduara.
Në pjesën e përparme punon një pirun teleskopik hidraulik me lëvizje 68 mm. Për pjesën e pasme është përdorur një amortizator hidraulik, i cili lejon rregullimin e ngarkesës paraprake të sustës në katër nivele.
Të dyja rrotat kanë diametër 14 inç dhe përdorin goma tubeless me përmasa 120/70.
Frenimi realizohet nga një disk i përparmë 220 mm dhe një frenë e pasme me tambur 140 mm.
Modeli përfshin edhe sistemin CBS (Combined Braking System). Kjo teknologji shpërndan forcën e frenimit mes dy rrotave dhe ndihmon në ruajtjen e stabilitetit gjatë frenimit.
Panel TFT dhe funksione përmes telefonit
Ndër risitë kryesore të modelit është paneli i instrumenteve plotësisht digjital me ekran TFT, një zgjidhje që e dallon atë nga karakteri tradicional i Typhoon-it.
Përmes sistemit Piaggio MIA, i disponueshëm si aksesor shtesë, telefoni inteligjent mund të lidhet me skuterin për menaxhimin e telefonatave dhe muzikës.
Platforma lejon edhe ruajtjen e të dhënave të udhëtimit dhe të informacionit mbi gjendjen e skuterit, të cilat mund të shihen në aplikacionin përkatës në telefon.
Kur motori fiket, sistemi mund të regjistrojë edhe vendndodhjen e parkimit. Kjo e lehtëson gjetjen e skuterit në parkingje të mëdha apo në zona urbane me fluks të lartë.
Katër alternativa ngjyrash
Typhoon-i i ri do të jetë i disponueshëm në katër kombinime ngjyrash: Nero Monsone – e zezë; Bianco Boreale – e bardhë; Grigio Scirocco – gri; dhe Blu Oceano – blu.
Zgjedhjet e ngjyrave janë përshtatur me pamjen e re të skuterit, i cili vazhdon të mbajë disa nga tiparet që e bënë të veçantë versionin origjinal.
Të dhëna teknike për Piaggio Typhoon 125
Me rikthimin e Typhoon-it, Piaggio synon të zgjerojë gamën e saj në kategorinë e skuterëve urbanë 125 cc, duke bashkuar elementet klasike të modelit me teknologji dhe pajisje moderne.
Në Kosovë, Ventoro Motors by Auto Mita është përfaqësues zyrtar i markës.