U përfolën për një romancë, Heidi Baci flet për marrëdhënien me Drini Zeqon: E kam shumë xhan, jemi shumë të lirshëm me njëri-tjetrin

U përfolën për një romancë, Heidi Baci flet për marrëdhënien me Drini Zeqon: E kam shumë xhan, jemi shumë të lirshëm me njëri-tjetrin

Heidi Baci ka folur për marrëdhënien e saj me opinionistin e “Për’puthen”, Drini Zeqo, duke komentuar edhe thashethemet për një raport të mundshëm mes tyre.

E ftuar në emisionin “Ftesë në 5” në Top Channel, Heidi u shpreh se ka një marrëdhënie shumë të mirë me Drinin, për të cilin tha se ka shumë konsideratë dhe dashuri.

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Gjatë bisedës, ajo zbuloi edhe një moment interesant mes tyre, kur e kishte pyetur nëse besonte te dashuria me shikim të parë. Sipas Heidit, Drini e kishte parë atë dhe ishte përgjigjur: “Po”.

Ajo theksoi se mes tyre ekziston një raport shumë i lirshëm dhe se ndihen mjaft komodë me njëri-tjetrin. Heidi foli gjithashtu edhe për marrëdhënien me Erjolën, duke e cilësuar atë si një mike dhe kolege shumë të mirë.

“Drinin e kam shumë xhan, kam një marrëdhënie shumë të mirë. Jemi shumë të lirshëm me njëri-tjetrin. Edhe me Erjolën jemi miq dhe kolegë shumë të mirë. I dua të dy, edhe Drinin, edhe Erjolën”, u shpreh Heidi.


Shtuar 4.11.2026 17:51

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