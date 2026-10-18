Bentley është në duart e Volkswagenit, por prodhimi i makinave mbetet në Britani

Pronar i Bentley-t është gjiganti gjerman Volkswagen, megjithatë shumica e automjeteve luksoze të markës vazhdojnë të ndërtohen në Britani të Madhe. Kjo i mundëson kompanisë të ruajë trashëgiminë dhe karakterin e saj britanik.
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E krijuar në vitin 1919, Bentley u shqua për makinat luksoze dhe sportive, ndërsa në vitet 1920 fitoi famë edhe falë paraqitjeve të suksesshme në garën 24-orëshe të Le Mans.
Vështirësitë financiare që pasuan krizën e madhe ekonomike të vitit 1929 e çuan kompaninë nën kontrollin e rivalit të saj, Rolls-Royce.
Për shumë vite, dy markat përdorën motorë dhe shasi të njëjta. Megjithatë, Bentley ruajti një profil të veçantë, veçanërisht përmes modeleve si R-Type Continental, i prezantuar në vitin 1952.
Kur pronari i atëhershëm, Vickers, nxori markat në shitje në vitin 1998, Volkswageni ofroi afërsisht 430 milionë funte dhe fitoi përballë BMW-së kontrollin e fabrikës në Crewe, në veriperëndim të Anglisë.
Ndërkohë, BMW siguroi të drejtën për përdorimin e emrit Rolls-Royce për automjetet përmes një marrëveshjeje të veçantë me kompaninë e motorëve të aviacionit Rolls-Royce plc.
Si rezultat i kësaj ndarjeje, Volkswageni mori nën kontroll Bentley-n, ndërsa BMW fitoi të drejtat e markës Rolls-Royce për vetura. Kështu mori fund bashkëpunimi i gjatë mes dy emrave të njohur të automobilizmit luksoz.
Edhe sot, Bentley e ndërton identitetin e saj mbi mjeshtërinë tradicionale britanike, ndërsa pronësia gjermane ka ndikuar në teknologjinë dhe drejtimin strategjik të kompanisë. /Telegrafi/