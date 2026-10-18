Man Unitedi mbetet pa fitore, ndalet në barazim nga Leeds

Manchester Unitedi u detyrua të kënaqej me një pikë në transfertën ndaj Leedsit, në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë të Ligës Premier.
Vendasit patën kontrollin e lojës për pjesën më të madhe të takimit, por sfida përfundoi me rezultatin 1-1.
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Leeds e nisi takimin më kërkues dhe Nico Elvedi iu afrua golit me një goditje të bukur, por portieri Lammens reagoi shkëlqyeshëm dhe e ndali tentativën.
Pavarësisht nisjes së mirë të vendasve, ishte Manchester Unitedi që kaloi në avantazh. Bryan Mbeumo shfrytëzoi në mënyrë perfekte asistimin e Youri Tielemans dhe shënoi në minutën e 35-të.
Megjithatë, epërsia e “Djajve të Kuq” zgjati deri në fillimin e pjesës së dytë. Në minutën e 51-të, Dominic Calvert-Lewin përfitoi nga një top i kthyer dhe e riktheu baraspeshën.
Skuadra e Unitedit pati mundësinë të siguronte fitoren, por Amad Diallo nuk arriti të konkretizonte një rast të favorshëm.
Pas këtij barazimi, Manchester Unitedi renditet i 13-ti me shtatë pikë, ndërsa Leeds mban vendin e shtatë me 10 pikë.