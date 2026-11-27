MC Beka ka shprehur kritika të forta për afrimin mes Bejtës dhe Kledjes në shtëpinë e “Big Brother VIP Kosova 5”. Sipas tij, kjo sjellje nuk është e drejtë dhe as njerëzore, pasi të dy banorët kanë persona që i presin jashtë shtëpisë.
Gjatë një interviste në emisionin “Big Cast” të Klan Kosovës, ish-pjesëmarrësi i formatit deklaroi se është e rëndë që Bejta dhe Kledja po e vijojnë këtë raport, veçanërisht nëse synimi i tyre është ta bëjnë garën më interesante.
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“Është shumë e rëndë, me Kanun nuk e kemi kështu. Kur e di se ke dikë jashtë, të lutem mos e bëj, sepse nuk është e drejtë dhe nuk është njerëzore. Gjithçka mund të ndodhë, por nëse dëshiron të vazhdosh edhe disa javë për hir të lojës, atëherë po bën gjënë më të ulët në botë. Nuk mund të shkelësh atë që ke thënë: ‘E kam femrën më të bukur në botë në shtëpi’. Kështu bie në kundërshtim me veten”, u shpreh ai.
MC Beka shtoi se edhe vajza, duke qenë në dijeni se ka një person jashtë, nuk duhet ta përdorë këtë situatë për të fituar pikë. Ai e cilësoi edhe më të rëndë rastin nëse afrimi po ndodh vetëm për arsye loje.
“Ajo vajzë, duke e ditur se ka dikë, për çfarë duhet të fitojë pikë përmes kësaj? Aq më keq nëse e bën për lojë. E sheh se po humb vetëm për ta bërë garën interesante, por njerëzisht është diçka e ulët”, deklaroi MC Beka.
Gjatë bisedës, ai komentoi gjithashtu marrëdhënien mes Nichit dhe Antonetës, si edhe treshen e krijuar së bashku me Akilin. Sipas MC Bekës, të gjithë po zhvillojnë strategjinë e tyre brenda shtëpisë.
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