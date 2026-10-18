Bastisje në Burgun e Idrizovës dhe në atë të Shkupit, konfiskohen substanca të ndaluara

Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se gjatë një kontrolli në Burgun e Idrizovës, te një i dënuar është zbuluar substancë në formë pluhuri.
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Sipas njoftimit të MPB-së, më 16.10.2026, rreth orës 11:30, gjatë bastisjes së kryer te i dënuari S.S., është gjetur dhe marrë një substancë pluhurore. Rasti është raportuar në orën 14:00 në SPB Shkup nga INP Burgu i Idrizovës, ndërsa autoritetet po punojnë për sqarimin e plotë të ngjarjes.
Ndërkohë, një substancë narkotike është gjetur edhe në hapësirat e jashtme të Burgut të Shkupit, në Shuto Orizare.
MPB njofton se më 17.10.2026, në orën 11:30, SPB Shkup është informuar nga INP Burgu – Shkup se brenda rrethojës së institucionit është zbuluar një qese me një telefon celular, një karikues dhe marihuanë. Edhe për këtë rast po ndërmerren veprime për zbardhjen e rrethanave.