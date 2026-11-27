Banorja e BBVK5, Anjeza, ka folur për raportin mes saj dhe Sharrit, duke iu drejtuar edhe menaxherit të këngëtarit.
Ajo theksoi se menaxheri nuk duhet të ndërhyjë në jetën private të Sharrit, ndërsa sqaroi se nuk është një femër që do ta pengonte atë të këndonte.
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“Nuk më pëlqen të dëgjoj se menaxheri nuk e lë të jetë me mua. Do t’i thosha menaxherit të Sharrit të mos shqetësohej, sepse nuk po kërkoj të lidhem me të, thjesht më pëlqen. Nëse Sharri do të kishte ndjenja për mua, nuk besoj se menaxheri do ta ndalonte”, u shpreh Anjeza.
Mesazhin e plotë të saj mund ta ndiqni në videon më poshtë.